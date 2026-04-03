Ant Velykų medžio – pavasario šaukliai

Iš karto po Verbų Prienų rajono savivaldybės pastato tambūras pasipuošė šventine kompozicija: šioje erdvėje „išaugo“ Velykų medis, papuoštas paukštelių lizdais, margintais kiaušiniais, prie jo kamieno prigludo žibuoklėmis žydinti pieva, šalia įsitaisė višta su viščiukais.
Tęsdamos kasmetinę tradiciją kalendorinių švenčių progomis puošti Savivaldybės erdves savo rankų darbo rankdarbiais, dovanoti jos darbuotojams ir čia užsukantiems interesantams šventinę nuotaiką, šiuos pavasarinius akcentus sukūrė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo narės, lankančios darbinių įgūdžių ugdymo ir užimtumo amatais būrelį. Būreliui vadovaujanti filialo narė Laima Laukaitienė patvirtino, kad pasiruošimas Velykoms truko kelis mėnesius, „Ratelio“ lankytojos, pritaikydamos įvairias išmoktas rankdarbių technologijas, iš vilnos, siūlų, gamtinių medžiagų jai padėjo pagaminti tokias dekoracijas, kokias padiktavo fantazija.
„Nesu baigusi jokių su technologijomis ar menu susijusių mokslų, kūrybinės idėjos kyla galvoje, tereikia laiko ir kruopštumo jas įgyvendinti, – sako moteris įkvepianti Laima, pridurdama, kad būtų neįdomu visą laiką gaminti tuos pačius žaislus, todėl kiekvienąkart ji pasiūlanti kažką naujo. Tiesa, užmojus kiek riboja regėjimo negalia, greitai pavargsta akys ir pirštai, tad tenka pasikliauti atmintimi ir per aštuonerius metus būrelyje suformuotais amatų įgūdžiais. – Bet kai darai tai, kas patinka, su meile, tai ir sekasi, ir gerų atsiliepimų sulaukiame.
Būrelio dalyvės kelintus metus iš eilės puošia Prienų rajono savivaldybės administracijos erdves Šv. Velykų, Kalėdų progomis, pristato rankdarbius parodose, dalyvauja įvairiose mugėse, prisideda prie žaisliukų kūrimo Prezidentūros eglei, puošia Prienų bažnyčią, mezga kojinaites neišnešiotukams. „Ratelio“ veikla, tarpusavio bendravimas ir pašnekesiai prie rankdarbių moterims padeda pamiršti sveikatos problemas, praturtina kasdienybę geromis emocijomis.
Dalė Lazauskienė
Prienų r. savivaldybės nuotraukos