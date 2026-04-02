Mokėsi rišti verbas

Pakuonio bibliotekoje vyko jauki ir prasminga edukacija – verbų rišimo užsiėmimas, kurį vedė Ela Gadišauskienė. Tai buvo puiki proga ne tik susipažinti su senosiomis tradicijomis, bet ir patiems prisiliesti prie kūrybos proceso.
Edukacijos metu dalyvės išgirdo apie verbų reikšmę lietuvių kultūroje, jų simboliką. Sužinojo, kokie augalai naudojami verboms rišti, kuo išsiskiria skirtingų regionų verbos, ir kaip ši tradicija perduodama iš kartos į kartą.
Ant stalų nugulė džiovinti augalai, spalvingos gėlės, žolynai, kuriuos dalyvės kruopščiai komponavo, derino spalvas ir formas. Kiekviena verba tapo unikali – atspindinti kūrėjo nuotaiką ir kūrybiškumą.
Užsiėmimas ne tik praturtino žinias, bet ir suteikė bendrystės jausmą. Bibliotekos erdvė prisipildė šurmulio, šypsenų ir kūrybinio įkvėpimo. Tokios edukacijos primena, kaip svarbu puoselėti tradicijas ir perduoti jas jaunajai kartai.
Pabendravusios prie arbatos puodelio dalyvės išsiskirstė nešinos savo rankų darbo verbomis, praturtėjusios šiltais įspūdžiais bei naujomis patirtimis. Biblioteka dar kartą tapo vieta, kur susitinka kultūra, tradicijos ir bendruomenė.
Parengta pagal Pakuonio bibliotekos inf.
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-