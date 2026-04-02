Knygos „Pelynų medus“ sutiktuvės

2 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 31-osios vakarą Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Konferencijų salė prisipildė jaukios šilumos ir nuoširdžių pokalbių.
Čia vyko žurnalistės bei laidų vedėjos Editos Mildažytės knygos „Pelynų medus“ sutiktuvės.
Renginys pritraukė gausų būrį skaitytojų, išsiilgusių gyvo, atviro žodžio.
Autorė dosniai dalijosi jautriomis savo gyvenimo istorijomis, kurios ne paliko abejingų.
Pasakojimai, kupini tikrų jausmų, gilios patirties ir ne visada lengvų, bet svarbių pasirinkimų, privertė ne vieną susimąstyti apie savo vertybes.
Dėkojame visiems, kurie buvo kartu ir dalijamės akimirkomis iš knygos pristatymo.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekos informacija

