Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2026 m. kovo 19 d. vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.
Susirinkime dalyvavo ir pasisakė svečias – Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis.
Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė metines ataskaitas. Buvo pristatyta ir revizorės Leonoros Kalantienės ataskaita. Ataskaitoms buvo pritarta bendru sutarimu.
Išrinkta nauja Prienų miesto VVG revizorė, ja tapo Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ pirmininkė Alvyra Grabliauskaitė.
Asociacijos vadovas Mindaugas Rukas padėkojo Prienų rajono savivaldybei už prisidėjimą lėšomis prie projektų įgyvendinimo planų.
Narių pritarimu į asociaciją buvo priimtas naujas narys VšĮ „Solidarumo ratas“. Prienų miesto VVG šiuo metu vienija 24 narius.
Prienų miesto VVG per 2025 metus yra paskelbusi keturiolika kvietimų teikti projektinius pasiūlymus. Į visus kvietimus buvo gauti projektų įgyvendinimo planai. Trylika pareiškėjų jau pasirašė projektų įgyvendinimo planų sutartis ir pradėjo vykdyti projektines veiklas. Vykdomi šie projektai: „Sociokultūrinių, socialinių įgūdžių, psichinę ir fizinę būklę gerinančių veiklų organizavimas tikslinėms grupėms Prienuose“; „Kūrybinių saviraiškos užsiėmimų, įvairių tęstinių edukacijų, asmenines kompetencijas ugdančių neformalių mokymų organizavimas tikslinėms grupėms Prienuose“; „Psichinę ir fizinę būklę gerinančių, socialinę įtrauktį skatinančių stovyklų organizavimas tikslinėms grupėms Prienuose“; „Verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas bei verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas tikslinėms grupėms Prienuose“; „Konsultacinė pagalba, mokymai, tarpininkavimas, mentorystės paslaugos didinant integraciją į darbo rinką bei skatinant pradėti savarankišką veiklą tikslinėms grupėms Prienuose“; „Prienų miesto turizmo ambasadorių programa“; „Maži žingsniai – dideli pokyčiai“; „DraugAUKIME – veiklos socialinės įtraukties didinimui“; „Psichinę ir fizinę būklę gerinančių, socialinę įtrauktį skatinančių stovyklų organizavimas Prienų m. vaikams ir jaunimui“; „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Prienų m. gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas“; „Prienų m. bedarbių darbingų gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas, suteikiant jiems naujas kvalifikacijas bei kitas kompetencijas ir įgūdžius“; „Siuvinėjimo paslaugas teikiančio socialinio verslo sukūrimas Prienuose“; „Maži žingsniai – didelė bendrystė“. Likusį projekto įgyvendinimo planą vertina CPVA specialistai, netrukus planuojama pasirašyti ir projekto „Pamatyti, išgirsti ir papasakoti“ įgyvendinimo plano sutartis.
Prienų miesto VVG informacija
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-