Nemajūnų bendruomenės santalkos susirinkimas

Kovo 21 dieną įvyko Nemajūnų bendruomenės santalkos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, į kurį susirinkę bendruomenės nariai aptarė svarbiausius bendruomenės veiklos klausimus. Renginio metu buvo pristatyta bendruomenės pirmininkės veiklos ataskaita už pastaruosius trejus metus bei iždininkės finansinė ataskaita.
Vadovaujantis susirinkimo darbotvarke, vyko bendruomenės pirmininko, valdybos narių bei revizijos komisijos rinkimai, taip pat aptarti kiti aktualūs bendruomenei klausimai.
Susirinkimo metu įvyko rinkimai, kuriuose naująja bendruomenės pirmininke išrinkta Eitmyra Grybauskienė, o kartu su ja – valdyba: Egidijus Barysas, Aldona Bunevičienė, Jūratė Leščinskienė, Iveta Simanaitytė, Aušra Šliaužienė, Vida Žukauskienė. Naujai išrinkta pirmininkė su valdyba tęs pradėtus darbus ir sieks naujomis idėjomis prisidėti prie bendruomenės augimo bei stiprinimo.
Nuoširdžiai buvo padėkota ilgametei bendruomenės pirmininkei Irenai Joanai Šliaužienei už net devynerius atsidavimo, rūpesčio ir nuoširdaus darbo bendruomenės labui metus. Jos veikla ir indėlis paliko reikšmingą pėdsaką bendruomenės gyvenime.
Tikimasi, kad ir toliau bendruomenės nariai aktyviai įsitrauks į veiklas, teiks siūlymus ir kartu kurs stiprią, vieningą bei prasmingą bendruomenę.
Nemajūnų bendruomenės santalkos informacija
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
