Nemajūnų bendruomenės santalkos susirinkimas

27 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 21 dieną įvyko Nemajūnų bendruomenės santalkos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, į kurį susirinkę bendruomenės nariai aptarė svarbiausius bendruomenės veiklos klausimus. Renginio metu buvo pristatyta bendruomenės pirmininkės veiklos ataskaita už pastaruosius trejus metus bei iždininkės finansinė ataskaita.
Vadovaujantis susirinkimo darbotvarke, vyko bendruomenės pirmininko, valdybos narių bei revizijos komisijos rinkimai, taip pat aptarti kiti aktualūs bendruomenei klausimai.
Susirinkimo metu įvyko rinkimai, kuriuose naująja bendruomenės pirmininke išrinkta Eitmyra Grybauskienė, o kartu su ja – valdyba: Egidijus Barysas, Aldona Bunevičienė, Jūratė Leščinskienė, Iveta Simanaitytė, Aušra Šliaužienė, Vida Žukauskienė. Naujai išrinkta pirmininkė su valdyba tęs pradėtus darbus ir sieks naujomis idėjomis prisidėti prie bendruomenės augimo bei stiprinimo.
Nuoširdžiai buvo padėkota ilgametei bendruomenės pirmininkei Irenai Joanai Šliaužienei už net devynerius atsidavimo, rūpesčio ir nuoširdaus darbo bendruomenės labui metus. Jos veikla ir indėlis paliko reikšmingą pėdsaką bendruomenės gyvenime.
Tikimasi, kad ir toliau bendruomenės nariai aktyviai įsitrauks į veiklas, teiks siūlymus ir kartu kurs stiprią, vieningą bei prasmingą bendruomenę.
