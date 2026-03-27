Išrinkti geriausi 2025 metų sportininkai

Kovo 20 dieną Prienų sporto centre vykusių Prienų krašto sporto apdovanojimų metu už įvairius sportinius pasiekimus padėkota daugiau nei šimtui mūsų krašto sportininkų ir jų trenerių, praėjusiais metais garsinusių Prienų vardą nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.
Tradiciškai šiemet Prienų rajono savivaldybė įsteigė dešimt nominacijų, kurioms sporto klubai siūlė, jų nuomone, labiausiai nusipelniusius kandidatus. Pateiktus pasiūlymus svarstė Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko potvarkiu sudaryta komisija, išrinkusi ir šių metų nominacijų laureatus.
Komisijos sprendimu, „Metų sportininko“ ir „Metų sportininkės“ nominacijų laureatais tapo Mindaugas Barauskas ir Martyna Sidaravičiūtė, „Metų sporto komanda“ – Irmos ir Pauliaus Bagdanavičių petankės dvejetas. Praėjusiais metais įvairiose varžybose ryškiai žibėjo Prienų plaukikai, kurie šiemet išrinkti net keturių nominacijų laimėtojais – Dominykas Visockas („Metų jaunasis sportininkas“), Vanesa Vaitkutė („Metų jaunoji sportininkė“), Dominykas Akelaitis („Metų atradimas“), o jų treneris Pijus Andrijauskas pripažintas „Metų treneriu“.
Renginio metu taip pat įteikti „Metų proveržio” ir „Metų jaunimo komandos“ apdovanojimai, juos pelnė Ema Valatkaitė bei Prienų sporto centro U16 vaikinų krepšinio komanda.
Už gyvenimo nuopelnus sportui padėkota kultūrizmo veteranui, Jiezno kultūrizmo klubo „Uola“ įkūrėjui ir vadovui, daugkartiniam čempionui bei Lietuvos kultūrizmo federacijos prezidentui Vytautui Sadauskui.
Visų nominacijų laureatai apdovanoti autorinėmis statulėlėmis ir Prienų rajono savivaldybės mero padėkomis, o nominacijų „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų sporto komanda“, „Metų treneris“ bei „Už gyvenimo nuopelnus sportui“ laureatams įteikti piniginiai prizai. Šventės metu apdovanojimus geriausiems 2025 m. sportininkams įteikė meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Deividas Dargužis, vicemerė Laimutė Jančiukienė ir Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, sportininkų pasveikinti taip pat atvyko socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Seimo narė Jūratė Zailskienė.
Šventinį renginį papuošė jauni, talentingi sportinių šokių klubo „Sūkurys“ šokėjai bei atlikėja Milena Ruseckaitė.
Rimantė Jančauskaitė
