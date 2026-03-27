Apie Birštoną šiandien ir rytoj…

Praėjusią savaitę vykusiame Birštono savivaldybės vadovų susitikime su smulkiojo verslo atstovais aptarti šių metų planai, iššūkiai ir galimybės. Kita vertus, kaip teigė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, buvo labai svarbu iš pačios verslo bendruomenės išgirsti pastabų, pasiūlymų ir idėjų siekiant dar glaudesnio bendradarbiavimo ir tvarių sprendimų.
Pristatydama jau įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti infrastruktūros gerinimo darbus merė paminėjo, kad dalis padarytų ir įgyvendinamų darbų yra atliekami ir už lėšas, surinktas iš kurortinės rinkliavos. Todėl, pasak N. Dirginčienės, kiekviena nauja pradėjusi veikti apgyvendinimo paslaugas teikianti įstaiga ar privatus verslo objektas – džiugina.
Iš praėjusiais metais surinktos kurortinės rinkliavos, be infrastruktūros objektų tvarkymui, lankytinų objektų atnaujinimui, nemaža dalis lėšų buvo skirta ir kurorto reklamai, dalyvavimui įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje pristatant Birštoną ir svarbiausius jo privalumus.
Merę papildęs vicemeras Edvardas Citvaras ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė taip pat akcentavo senamiesčio gatvių remonto, Vytauto parko tvarkymo darbų, pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną svarbą ir kitus prioritetinius objektus. Objektus, kurie Birštonui suteiks dar daugiau patrauklumo svečiams ir patogumo vietos gyventojams.
Pokalbio metu taip pat buvo prisimnta ir apie Birštone vykstančius renginius, tarp kurių šiemet svarbiausi – džiazo festivalis ir tradicinė kurorto šventė. Jų metu Birštonas vos sutalpina visus norinčius nakvynei.
Turizmo srautų dinamiką ir vystymosi tendencijas apžvelgė Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Jos teigimu, praėjusieji metai Birštonui buvo geri. Nors dar nėra oficialiai už tai atsakingų valstybinių institucijų suskaičiuotų ir pateiktų duomenų, bet akivaizdu, kad sulaukta daugiau ir lietuvių, ir užsienio turistų. Tarp užsieniečių daugiau sulaukta latvių, lenkų, svečių iš Izraelio, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, kiek mažiau iš Estijos. Todėl, kaip sakė R. Kapačinskaitė, šiemet Estijai bus skirtas didesnis dėmesys.
Kviečiant smulkiuosius verslininkus į susitikimą kartu buvo išplatinta ir anketa, prašant ją užpildžiusius pateikti ir savo pasiūlymus bei išsakyti pastabas dėl galimybių smulkaus verslo atstovams sėkmingiau vystyti verslą. Kai kurie jų savo pastebėjimais bei lūkesčiais pasidalino ir susitikimo metu.
Viena iš nuskambėjusių idėjų – Birštonui reikia atviro mineralinio vandens baseino. Idėją siūliusiųjų ir ją palaikiusiųjų nuomone, tai būtų ypatingas traukos objektas, panašiai, kaip apžvalgos bokštas. Ir baseinas būtų ypatingas ne tik todėl, kad jis būtų atviras, bet ir todėl, kad jis būtų labiau prieinamas visiems norintiesiems. Dabar gi, kaip teigė apgyvendinimo paslaugas teikiantys birštoniečiai, jų klientai nelabai gali pasinaudoti sanatorijose ir SPA centruose veikiančių baseinų paslaugomis. Šeštadieniais, sekmadieniais sanatorijos iš šalies klientų dažnai neįsileidžia, nes joms užtenka savų klientų. Be to, ir kainos pakankamai „kandžiojasi“.
Vienos gydymo įstaigos vadovė išsakė mintį, kad jų pacientai, atvažiavę gydytis kelioms dienoms, pasigenda vietos, kur galėtų pavakarieniauti, nes dauguma kavinių ir restoranų pradeda dirbti tik nuo ketvirtadienio arba dirba tik savaitgaliais. Maitinimo įstaigų vadovai sako, kad jie priversti taip derinti darbo grafikus, nes darbo dienomis sulaukia mažai klientų ir sunku išlaikyti profesionalius darbuotojus.
Apie pramogų trūkumą užsiminė ir kiti susitikimo dalyviai. Jie pageidavo, kad būtų aiškiau pažymėti turistiniai maršrutai bei pasivaikščiojimo takai, nes ne visi pavieniai kurorto svečiai užsuka į Turizmo informacijos centrą ir pasiima žemėlapį. Kitam gi, net ir turint žemėlapį, sudėtinga orientuotis.
Diskutuojant apie pramogas, susirinkusiųjų nuomonės kiek išsiskyrė, ypač išsakant nuomonę, kokį Birštoną norime turėti. Ar ramų, turtingą ypatinga gamta, sveikatinimo, karališkąjį kurortą, ar triukšmingesnį, gausesnį pramogomis?
Viena iš naujų idėjų gimė čia pat, kai kalba psisuko apie pėsčiųjų tilto per Nemuną būtinybę. O kodėl, jeigu bus tiltas, anoje pusėje Nemuno neatsiradus ilgiau dirbančiai kavinei ar naktiniam barui? Utopija, o gal ir ne?
Verslininkai pokalbio metu taip pat kėlė klausimą dėl vienai dienai atvažiuojančių svečių. Gerai, kad jie renkasi Birštoną, bet jie užima vietas visai dienai esančiose prie parduotuvių ar kitose nemokamose aikštelėse. Kai kurie atvažiuoja dar ir su savo lauknešėliais, – tad kas lieka miestui? Pasak kėlusiųjų šią problemą, tik šiukšlės. Beje, kai kurie atvažiavę su kemperiais, aikštelėse įsikuria ir nakčiai. Savivaldybės vadovai patikino, kad jau statomi ženklai, kiek ir kur bus galima stovėti.
…Taigi reikia manyti, kad susitikimas buvo abipusiai naudingas, konstruktyvus, padedantis ieškoti bendrų ir naudingų sprendimų. Savivaldybė verslininkams dar padovanojo kurorto vėliavas, kurios jų namus galėtų puošti ir kasdien, ir švenčių dienomis.
Ramutė Šimukauskaitė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
