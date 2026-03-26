Konkursas „Aš ir Policija“

26 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 16 d. Prienų r. policijos bendruomenės pareigūnės organizavo konkurso „Aš ir Policija“ pirmąjį etapą Veiverių šaulių namuose. Konkurse dalyvavo 15 Prienų miesto ir rajono moksleivių komandų.
Prizines vietas iškovojo Prienų r. Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko skyriaus „Vienas tikslas“ komanda, užėmusi pirmąją vietą. Antrieji liko Prienų „Žiburio“ gimnazijos komandos „Tazeris“ nariai, o trečioji vieta atiteko Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus komandai „Teisingumas“.
Laimėtojus pasveikino Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis.
Pirmos vietos laimėtojai pelnė kvietimą dalyvauti antrajame konkurso „Aš ir Policija“ etape!
Pareigūnai linki jiems daug sėkmės, ryžto ir puikių rezultatų kovojant dėl dar svarbesnės pergalės bei nuoširdžiai dėkoja muziejininkėms už šiltą moksleivių priėmimą „Kalendorių“ ir „Rimorystės“ muziejuose, įdomų pasakojimą ir galimybę dar kartą pažvelgti į istoriją iš arčiau.Tokios edukacinės patirtys praturtina žinias, skatina smalsumą ir padeda geriau suprasti mūsų kultūros bei praeities svarbą.
Konkurso organizatoriai dar kartą sveikina laimėtojus ir visus dalyvius už puikų pasirodymą, parodytas žinias ir aktyvų dalyvavimą ir taria ačiū už skirtą laiką, dėmesį ir įkvėpimą mokytis, mokytojams – už jų darbą, kantrybę ir pastangas ruošiant mokinių komandas konkursui.
Prienų r. policijos bendruomenės pareigūnių informacija

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *