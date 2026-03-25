Sausio pirmąją pasikeitė GPM mokėjimo tvarka parduodant nekilnojamąjį turtą: ką privalu žinoti?

Nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvoje įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimai. Dalis jų aktualūs ir nekilnojamąjį turtą (NT) parduodantiems žmonėms. Kokie svarbiausi įstatymo pakeitimai ir ką reikėtų žinoti, rengiantis parduoti būstą, pasakoja bendrovės „Realco“ finansų direktorius Vygantas Galčius.
„Svarbiausias įstatymo pakeitimas – kad nuo 2026 metų sausio 1 dienos Lietuvoje dvigubai sutrumpėjo laikotarpis, po kurio, pardavus turimą NT, iš jo gautas pelnas yra neapmokestinamas. Anksčiau buvo taikoma dešimties metų taisyklė – tai yra, pelnas būdavo neapmokestinamas tik tuomet, jei gyventojas įsigytą NT išlaikydavo bent 10 metų. Nuo sausio pirmosios šis laikotarpis sutrumpintas iki penkerių metų“, – komentuoja V. Galčius.
Jis priduria, jog NT paveldėjus, ne visuomet privaloma laukti net ir penkerius metus – užsakius retrospektyvinį turimo NT vertinimą, būstą galima parduoti ir greičiau. Tiesa, tik tą, kuris paveldėtas iš pirmos arba antros eilės giminaičių.
„Naujieji pakeitimai žmogui suteikia daugiau galimybių disponuojant savo nekilnojamuoju turtu, daugiau apsisprendimo laisvės ir daugiau finansinės naudos – bent jau teoriškai. Nes, pavyzdžiui, už parduotą NT gautas lėšas sėkmingai investavus, per tą „sutaupytą“ penkerių metų laikotarpį galima tikrai reikšmingai uždirbti“, – pastebi „Realco“ finansų direktorius.
Ką dar svarbu žinoti?
Po įstatymo pakeitimų pasikeitė ir tvarka, kaip ir kokiu tarifu apmokestinamas greičiau nei po penkerių metų nuo įsigijimo parduotas NT. Ankstesnė tvarka numatė, kad NT pardavimo pajamos, mažesnės nei 120 vidutinio darbo užmokesčių (VDU), buvo apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Jei gautos pajamos viršydavo 120 VDU, „įsijungdavo“ 20 proc. GPM tarifas.
„Dabar visos iš NT pardavimo gautos pajamos įtraukiamos į bendrą per metus gautų pajamų (išskyrus pagal darbo sutartį gaunamas pajamas) krepšelį ir GPM mokestis nuo jo skaičiuojamas bendrai. Jei bendrai per metus gautos pajamos neviršija 12 VDU, jos apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Didesnėms pajamoms taikomas progresinis 20, 25 arba 32 proc. GPM tarifas, priklausomai nuo gautų pajamų sumos“, – aiškina V. Galčius.
Progresinis GPM tarifas suskirstytas pagal šias ribas: nuo 12 iki 36 VDU per metus siekiančios pajamos apmokestinamos 20 proc. tarifu, nuo 36 iki 60 VDU – 25 proc., o 60 VDU viršijančios pajamos apmokestinamos 32 proc. GPM tarifu.
„Prognozuojama, kad šiemet vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje sieks 2304,5 euro neatskaičius mokesčių. Tad metinių pajamų riba, nuo kurios „įsijungtų“ progresinis GPM, pagal šią prognozę yra 27 654 eurai neatskaičius mokesčių“, – skaičiuoja V. Galčius.
Išlikusios GPM lengvatos
Pakoregavus GPM įstatymą, jame kai kurios lengvatos išliko – pavyzdžiui, gyventojui pardavus gyvenamąjį būstą, gautos pajamos bus neapmokestinamos tuo atveju, jei žmogus tame būste bent dvejus ar daugiau metų iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą.
„Šis laikotarpis gali būti netgi trumpesnis nei dveji metai – tiesa, tik tuo atveju, jei žmogus per vienerius kalendorinius metus nuo būsto pardavimo dienos gautas lėšas panaudoja kito gyvenamojo būsto bet kurioje Europos Sąjungos šalyje įsigijimui ir jame deklaruoja savo naują gyvenamąją vietą“, – dėmesį atkreipia „Realco“ finansų direktorius V. Galčius.
Jis primena, kad po NT pardavimo esant prievolei sumokėti GPM, gautas pajamas privaloma deklaruoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formoje – ją galima rasti oficialioje Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje.
Šią deklaraciją būtina pateikti ir joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti per 25 dienas nuo NT pardavimo pajamų gavimo dienos.