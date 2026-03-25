Antros pensijų pakopos dilema: gyventojai svarsto, kaip pasiruošti senatvei

Ne vieną šiuo metu kamuoja klausimas: ar pinigai, kuriuos kelis dešimtmečius kaupiame būsimai pensijai, tikrai pasieks mus tada, kai jų labiausiai reikės? Galimybė atsiimti antroje pensijų pakopoje sukauptas lėšas vieniems atrodo kaip puiki proga įgyvendinti seniai atidėliotus planus, kitiems – išspręsti buities problemas, bet ar tikrai teisinga ateities pensijos pinigus išleisti šiandien?
Pinigai juodai dienai
Vilniaus rajone gyvenanti Inga antroje pensijų pakopoje kaupia nuo 2008 metų, jos sąskaitoje – daugiau nei 9,5 tūkst. eurų. „Nenoriu sukauptų pinigų nei pravalgyti, nei išleisti“, – sakė moteris. Tiesa, jai svarbu, kad sukaupti pinigai būtų lengvai pasiekiami atėjus juodai dienai, pavyzdžiui, susirgus ar praradus darbą.
Moteris svarsto antroje pensijų pakopoje sukauptus pinigus investuoti į trečią pakopą, kur kaupia ir dabar. Dar vienas iš svarstomų variantų – dalį sumos investuoti į trečią pakopą, dalį – į investicinį gyvybės draudimą. „Čia galėčiau pati rinktis investavimo rizikos lygį, bet ir tikėtis didesnės grąžos, juolab iki pensijos – daugiau nei 20 metų, pakankamai laiko sukaupti solidžią sumą“, – svarstymais dalijosi Inga.
Kas paveldės mano santaupas?
Svarstymų kryžkelėje – ir smulkaus verslo savininkė Erika. Moteriai 52 metai, antroje pensijų pakopoje ji sukaupusi 17 tūkst. eurų. „Paskaičiavau, kad pasilikus antroje pensijų pakopoje prie pensijos per mėnesį man būtų pridėta po 75 eurus. Žinoma, tai svarbu, bet norėčiau sukaupti daugiau, kad pensijoje galėčiau gyventi oriai, tik kaip pasirinkti investavimo būdą, kuris man tiktų?“ – svarstė Erika.
Jai nerimą kelia ir tai, jog antroje pensijų pakopoje sukauptų pinigų jos vaikai gali nepaveldėti. Moteris vis dar svarsto, kaip geriau pasielgti, kad sulaukus pensinio amžiaus netektų gailėtis savo sprendimų.
Pinigus atgauna per savaitę
Pasak Sigitos Ažusienienės, „Compensa Life“ Aktuarinių paslaugų departamento vadovės, priėmus sprendimą pasitraukti iš antros pensijų pakopos, labai svarbu atsiimtus pinigus toliau investuoti, o ne išleisti šiandienos pirkiniams.
Išėję į pensiją galime tikėtis gauti apie 40–45 proc. dabartinių pajamų. Kad galėtume gyventi oriai, reikėtų, kad gautume apie 75 proc. to, ką uždirbame dabar. Specialistai primena, jog galima investuoti į akcijas, obligacijas, investicinius fondus, rinktis trečią pensijų pakopą arba investicinį gyvybės draudimą. Ateičiai reikėtų kaupti tokiu būdu, kurį geriausiai išmanome.
Investicinis gyvybės draudimas patogus įrankis kaupti ateičiai, nes, pasitarus su finansų konsultantu, galima mokėti vienkartinę įmoką arba tą daryti kas mėnesį. Taip pat galima sumokėti pradinę įmoką, pavyzdžiui, iš antros pensijų pakopos išsiimtą sumą ir toliau mokėti papildomas periodines įmokas – tuomet greičiau augs kaupiamas kapitalas. Prireikus sukauptų pinigų, juos galima atsiimti.
Palikimas vaikams
Erikai svarbiausia, kad sukaupti ir nepanaudoti pinigai liktų vaikams. „Aš norėčiau, kad, jeigu man kas nutiktų, mano sukaupti pinigai atitektų vaikams. Ne valstybei, ne kažkuriam fondui, o mano šeimai. Jeigu gyvensiu ilgai ir laimingai, norėčiau, kad sukaupti pinigai duotų grąžą ir papildytų pensiją“, – sako Erika.
Pasirinkus investicinį gyvybės draudimą, sukaupta pinigų suma yra paveldima, neapmokestinama ir naudos gavėjui pervedama be teismo sprendimo. Be to, likus penkeriems metams iki pensijos, sukauptas lėšas galima atsiimti be papildomų mokesčių.
Žinoma, prieš priimant sprendimą, kur investuoti antroje pensijų pakopoje sukauptus pinigus, ekspertai pataria pasitarti ne su kaimynu, dirbtiniu intelektu, o su finansų konsultantu, nes investavimas visada susijęs su rizika.
Parengė Kristina Buidovaitė www.novamedia.lt