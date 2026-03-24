Dalyvavo tradiciniame turnyre „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2026“

Saulėtą savaitgalį Lietuvos šachmatų bendruomenė rinkosi į tradicinį turnyrą „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2026“, skirtą Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Tai jau 32-asis turnyras, subūręs šachmatų entuziastus iš įvairių Lietuvos miestų bei svečius iš Indijos, JAV, Ukrainos, Latvijos ir Turkijos.
A turnyre, kuriame dalyvavo 126 šachmatininkai, buvo žaidžiama 11 partijų su 3 min. + 2 s laiko kontrole. Birštono atstovai pasirodė taip: Virginija Černevičienė – 3 tšk., Justas Martusevičius – 5 tšk., Kazimieras Senavaitis – 4,5 tšk., Vilius Tankevičius – 4,5 tšk.
Vaikų turnyre (iki 14 metų) buvo žaidžiami 7 ratai su 5 min. + 3 s laiko kontrole. Mūsų jaunieji šachmatininkai surinko: Aringas Mockevičius – 3 tšk., Faustas Japkevičius – 2,5 tšk., Ąžuolas Vaitkevičius – 2,5 tšk., Luka Vaitkevičiūtė – 2 tšk., Žemyna Japkevičiūtė – 1 tšk., Aldas Juozaitis – 1 tšk., Viltė Vasiljevaitė – 2 tšk.
C turnyre vyko simultanas su didmeistre ir buvusia Seimo pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen, kuriame dalyvavo ir trenerė Danutė Urbanavičiūtė.
Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu, gražiomis kovomis prie šachmatų lentų ir bendryste su šachmatininkais iš viso pasaulio!
Birštono sporto centro informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
