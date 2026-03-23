Lietuvos muziejų asociacija kviečia jungtis į Muziejų kelio programą: šių metų tema – klasicizmo ženklai Lietuvoje

Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamas projektas „Lietuvos muziejų kelias“, jungiantis muziejus visoje Lietuvoje į bendrą kultūros paveldo maršrutą, šiemet kvies visuomenę pažinti klasicizmo epochos paveldą mūsų šalyje – nuo dvarų ir sakralinės architektūros iki miestų planų, drabužių ir paveikslų. Šiuo metu aktyviai formuojama 2026 metų renginių programa, todėl muziejai ir kitos organizacijos kviečiami prisidėti siūlant renginius, ekskursijas, parodas ir kitas veiklas.
Lietuvoje gausu klasicizmo ženklų
Klasicizmas – tai ne tik meno ar architektūros stilius, bet ir viena ryškiausių Europos kultūros kalbų, palikusių žymų pėdsaką ir Lietuvoje. Vilniaus universiteto profesorė, meno ir bažnyčios istorikė, diplomatė dr. Irena Vaišvilaitė pažymi, kad klasicizmas yra kultūrinė ir meninė laikysena, kilusi iš siekio gyventi pagal Antikos idealus: harmoniją, proporciją, racionalumą ir tvarką. Ši apibrėžtis leidžia klasicizmą matyti plačiau – ne vien kaip fasadų simetriją ar kolonų ritmą, bet ir kaip pasaulėžiūrą, susijusią su Apšvietos epocha, visuomenės reformavimo idėjomis, tvarkos ir saiko samprata.
Europoje klasicizmo suklestėjimą sustiprino XVIII amžiaus archeologiniai atradimai Romoje, Pompėjoje ir Herkulanume, kuomet antikos pasaulis atsivėrė nebe kaip legenda, o kaip konkretus, tyrinėjamas ir interpretuojamas paveldas. Šios idėjos greitai pasklido po Europą per architektūros traktatus, graviūras, menininkų kūrybą ir studijų keliones. Lietuvoje jos taip pat rado derlingą dirvą. Pasak dr. I. Vaišvilaitės, čia klasicizmas buvo glaudžiai susijęs su Apšvietos epochos siekiais ir buvo suvokiamas kaip tvarkos, racionalumo, visuomenės reformavimo bei naujos santvarkos išraiška.
Lietuvoje klasicizmo plėtrai itin svarbūs buvo Romoje ir kituose Europos meno centruose susiformavę kūrėjai – Pranciškus Smuglevičius, Martynas Knakfusas, Laurynas Gucevičius, taip pat Lietuvoje dirbę iš užsienio atvykę architektai. Jų veikla lėmė, kad klasicizmo stilius Lietuvoje įgijo savitą, vietos tradicijomis papildytą veidą, kuriam būdinga aiški geometrinė struktūra, santūrus dekoras, orderių dermė, portikai, proporcingumas ir architektūrinė ramybė. Tačiau ne mažiau svarbūs ir interjerai – subtilūs, elegantiški, kupini harmonijos.
„Didelė dalis Lietuvos klasicizmo paveldo yra susijusi su dvarais. Dvarų architektūra, ir mūrinė, ir medinė, tapo pagrindine klasicizmo raiškos erdve. Mediniai klasicistiniai dvarai turėjo įtakos ir laisvųjų, pasiturinčiųjų valstiečių sodyboms, tačiau skirtumai matomi platesnėse socialinėse funkcijose, reprezentacinėse erdvėse. Daug dvarų patyrė sudėtingą likimą: buvo nuniokoti, pernaudoti ar apleisti, ypač sovietmečiu. Šiandien dalis jų restauruojami, pritaikomi kultūrinei veiklai, tačiau paveldo pristatymo kokybė labai skiriasi,“ – teigia dr. Irena Vaišvilaitė. Pasak jos, klasicizmo pėdsakų gausu ir vaizduojamojoje dailėje – bažnyčiose, muziejuose, privačiose meno kolekcijose galima rasti klasicistinių paveikslų, graviūrų, kūrinių graikų ir Romos mitologijos siužetais, antikos tematikos dekoracijų. Smuglevičiaus darbai ir jų kartotiniai buvo plačiai paplitę, o Antikos archeologinių radinių reprodukcijos tapo madingu dvarų interjerų elementu. Klasicizmas čia reiškė siekį susikurti harmoningą, estetiškai tvarkingą gyvenamąją aplinką“.
Mokslininkė pabrėžia, kad klasicizmas Lietuvoje buvo ilgalaikis reiškinys, jis tęsėsi iki istorizmo pradžios, persipindamas su romantizmo nuotaikomis: dirbtiniais griuvėsiais dvarų parkuose, sentimentaliomis erdvėmis, antikinėmis, bet jau emocingesnėmis formomis. Net ir vėlesniais laikotarpiais, pavyzdžiui, carinėje Rusijos imperijoje ar sovietmečiu, klasicizmo formos buvo perinterpretuojamos ir naudojamos kaip ideologinis, oficialus stilius. Tai paveldas, kuris pasakoja ne tik apie estetiką, bet ir apie Lietuvos kultūrinį ryšį su Europa.
Projektas, sujungiantis paveldo saugotojus
Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas Marius Pečiulis pabrėžia, kad Lietuvos muziejų kelias yra vienas pagrindinių Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamų projektų, kuris svarbus tuo, jog sujungia didžiąją dalį Lietuvos muziejų ir parodo, kokie muziejai yra vertingi ir kokį svarbų paveldą jie pristato Lietuvos visuomenei.
Programos turinio koordinatorius, Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius pažymi, kad Lietuvos muziejų kelio programos ciklu „Gimtoji Europa“ praėjusių metų renginiais visuomenei jau buvo pristatyti gotikos, renesanso ir baroko kultūrų ženklai Lietuvoje, ir šis Lietuvos muziejų susivienijimas bendrai misijai leidžia plačiau atskleisti ir parodyti kultūros paveldo gausą bei svarbą Lietuvoje, taip pat Vakarų Europos kultūros ženklus mūsų istorijoje.
Šių metų programa susieta su šiemet minimais Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais, todėl 2026 metų Lietuvos muziejų kelio programa prasidės Žemaitijoje, Žemaičių muziejuje „Alka“.
Lietuvos muziejų asociacija kviečia prie programos prisidėti ne tik muziejus, bet ir kitas organizacijas, privačius asmenis, veikiančius klasicizmo laikotarpio ar su juo susijusiuose objektuose – dvaruose, bažnyčiose, vienuolynuose, istoriniuose visuomeniniuose statiniuose ir kitose paveldo vietose. Ilgametė Lietuvos muziejų kelio patirtis rodo, kad būtent partnerystės ir bendradarbiavimas leidžia sukurti lankytojams įdomiausias patirtis – nuo ekskursijų ir edukacijų iki paskaitų, parodų, kūrybinių iniciatyvų ir bendruomeninių renginių.
Muziejų kelio renginiai vyks 2026 m. balandžio 16 d. – rugsėjo 27 d., regioniniu principu visoje Lietuvoje, o programos baigiamasis renginys tradiciškai sutaps su Pasauline turizmo diena.
Organizatoriai kviečia muziejus ir visus susidomėjusius siūlyti renginius, ekskursijas, edukacijas, paskaitas, parodas ir kitas veiklas, kurios atskleistų klasicizmo ženklus Lietuvoje ir padėtų sukurti stiprią, įvairią bei patrauklią 2026 metų Lietuvos muziejų kelio programos „Europos ženklai Lietuvoje: Klasicizmas“ renginių programą.
Daugiau informacijos: muziejukelias.lt ir https://museums.lt/siulykite-veiklas-2026-metu-lietuvos-muzieju-keliui/