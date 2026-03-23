Komisija tarė: „Susitiksime liepos mėnesį Vilniuje!“

23 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pražydus pavasariui, Birštono meno mokyklos jaunučių choras dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventės „Laiku Ratu Kartu“ dainų dienos chorų perklausoje Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.
Vaikai, vadovaujami Olgos Zubavičienės, nuo rudens mokėsi dainų programos, kurią puikiai atliko perklausoje.
Išmoktos net 9 dainos, atliktos keliais balsais. Chorą vertino profesionali komisija, kuri, pasibaigus perklausai, užtikrintai tarė – „Susitiksime liepos mėnesį Vilniuje!“
Sveikiname ir dėkojame dainorėliams, jų tėveliams bei mokytojams, padėjusiems pasiruošti šiai atrankai.
Chorui dirigavo Lietuvos dirigentas Vytautas Valys, atskleidęs ypatingų dainavimo paslapčių ir kryptingai lydėjęs nepriekaištingo pasirodymo link. Akompanavo Rokas Zdanavičius, pasiruošti padėjo Vilma Baranauskienė.
Birštono meno mokyklos informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *