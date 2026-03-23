„Aguonėlė“ keliauja į Dainų šventę

23 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“, vadovaujamas Virginijos Bankauskienės, sekmadienį dalyvavo apžiūroje-atrankoje dėl patekimo į Moksleivių Dainų šventę šių metų liepos mėn. Vilniuje.
Vertinimo komisija gyrė už puikų šokio atlikimą, gražią laikyseną, šypsenas, tvarkingus tautinius drabužius. Smagu buvo matyti salėje žiūrovus, kurie plojimais palaikė atlikėjus. Kultūros centro direktorius Z. Vileikis pasidžiaugė puikiu kolektyvu ir palinkėjo sėkmės Moksleivių Dainų šventėje.
Išvykdama komisija padėkojo atvykusiems tėveliams už lietuviška dvasia auginamą Birštono jaunimą, vadovės Virginijos suburtą į gražią „Aguonėlę“. Dailios šokėjos net ašarą nubraukė…
Liaudiškų šokių kolektyvas yra pakviestas dalyvauti renginiuose Ignalinoje, Palangoje, Šiauliuose ir toliau garsinti Birštono vardą…
Nijolė Juozaitienė

