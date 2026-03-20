Stakliškėse istorija prabilo gyvai – įvyko pasakojimų vakaras „Gyva istorija“

Kovo 11-osios vakarą Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre tvyrojo ypatinga nuotaika. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną čia įvyko pirmasis projekto bendruomenės kultūros ciklas „Eina garsas“ renginys – pasakojimų vakaras „Gyva istorija“, pakvietęs bendruomenę susitikti su mūsų šalies istorija ne per datas ar vadovėlių faktus, o per gyvą pasakojimą, liudijimus ir jautrius prisiminimus.
Susirinkusiesiems buvo parodyta trumpa režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Algio Kuzmicko filmo „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ ištrauka. Filmas apie vieną reikšmingiausių pastarojo meto istorinių atradimų – partizano, Lietuvos laisvės kovų vado Adolfo Ramanausko-Vanago kapo suradimą. Tai istorija apie ilgą ir sudėtingą tiesos paiešką, apie atkaklumą ir pagarbą žmonėms, kurie dėl Lietuvos laisvės paaukojo viską. Filmas palietė daugelį žiūrovų. Salėje tvyrojo susikaupimas, o po peržiūros natūraliai gimė diskusija apie filmo užkulisius, laisvę, atmintį ir mūsų pareigą saugoti istoriją. Pokalbyje dalyvavo LGGRT centro istorikas, filmo idėjos autorius ir kūrybinio proceso koordinatorius Dalius Žygelis ir Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinės šaulys Julius Proškus.
Siekiant, kad prie partizanų istorijos pavyktų kuo artimiau prisiliesti, į renginį buvo pakviesta Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Nors ji negalėjo atvykti, renginio dalyviams perdavė nuoširdžius ir šiltus linkėjimus. Linkėjimus Stakliškių bendruomenei taip pat perdavė Lietuvos Respublikos Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, projekto „Eina garsas“ sumanytoja. 2024 metais ji šį projektą patikėjo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrui, kad ši iniciatyva galėtų augti ir būti puoselėjama bendruomenėje. Renginio metu mintimis ir sveikinimu pasidalino Stakliškių seniūnė Nijolė Ivanovienė.
Renginį įprasmino jautri Andriaus Zalieskos – Zalos muzikinė programa, kuri tarsi pratęsė vakaro nuotaiką, apgaubė ją muzikiniu fonu, leido pasinerti į apmąstymus.
Pasakojimų vakaras „Gyva istorija“ tapo prasminga projekto pradžia – vakarui pasibaigus dar ilgai nesiskirstė žmonės, dalijosi įspūdžiais ir mintimis, lyg atliepdami viso projekto tikslą ir esmę. Tokie susitikimai primena, kad istorija nėra tik praeitis – ji gyvena mūsų pokalbiuose, mūsų atmintyje ir mūsų bendruomenėse.
Kviečiame dalyvauti ir kitose projekto veiklose. Informacija apie renginius ir iniciatyvas stakliskiuklc.lt puslapyje, „Stakliškių KLC“ ir „Eina garsas“ facebook paskyrose bei informacinių partnerių puslapiuose.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Įgyvendina Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras.
Meida Mikučionienė,
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
