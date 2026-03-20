Skriaudžiai = „Kanklės“ (V)

Jaunius Vylius (gim. 1933 m.) vadovavo kanklių ansambliui 1979–1988 m.
1979 m. pradėjęs dirbti Skriaudžių kultūros namų meno vadovu ir kanklių ansamblio dainininkus mokęs Jaunius Vylius, pavasarį perėmė vadovavimą visam ansambliui. J. Vylius pradėjo mokyti kankliuoti ir vaikus, juos įtraukė į ansamblio veiklą. „Buvo 1978 m. ruduo, slogūs okupacijos metai, gyvenimas be prošvaisčių, be šviesesnės ateities, kai pirmą kartą išgirdau Skriaudžių kankles – graudžias, droviai švelnias ir ilgesingas, tarsi pilnas didelės vilties – laisvės vilties. Nuo tada jas pamėgau visam gyvenimui“, – sakė J. Vylius.
Energingas vadovas ansamblio repertuare išsaugojo P. Puskunigio kūrybą, vėliau ėmė perdainuoti vietinių dainininkų padainuotas dainas. Tad į repertuarą sugrąžino ne tik geriausius ikikarinių programų kūrinius, bet ir papildė jį Skriaudžių apylinkėse surinktu folkloru, lietuvių liaudies dainomis, užrašytomis Suvalkijoje ir paimtomis iš įvairių tautosakos rinkinių: „Ant aukšto kalnelio“, „Kalne rugiai, sodne obuoliai“, „Pjoviau šieną“ ir kitus. Ypač daug dainų užrašė iš Gustaičių kaimo dainininkės Adelės Kazlauskienės (1902–2004 m.), kuri, būdama aštuoniasdešimties metų, padainavo ansambliui apie du šimtus senovinių dainų. J. Vylius surinko daug medžiagos apie ansamblio istoriją ir ją paskelbė knygoje „Aš išdainavau visas daineles“.
1980-ieji vėl kūrybinio pakilimo metai. Tais metais ansamblis daug koncertavo visoje Lietuvoje, 1981 m. sėkmingai įveikė atrankas ir dalyvavo antrajame respublikiniame liaudies dainų ir instrumentinės muzikos atlikėjų festivalyje.
1984 m. rugsėjo 25 d. Kultūros ministerijos sprendimu, muzikologo Arvydo Kazimiero Karaškos iniciatyva ir pastangomis, Skriaudžių kanklių ansambliui suteiktas liaudies ansamblio „Kanklės“ vardas. 1985 m. vasario 2 d. įvyko pirmasis „Kanklių“ koncertas. Ta proga negalėjęs į iškilmes atvykti poetas Justinas Marcinkevičius savo sveikinimo laiške rašė: „Mieli ir brangūs Skriaudžių kanklininkai! Žemai lenkiuosi Jums, dėkodamas už malonų pakvietimą dalyvauti Jūsų krikštynose – didelėje mūsų liaudies kultūros šventėje, kurios metu Jums bus suteiktas liaudies ansamblio garbės vardas. Dar žemiau lenkiuosi Jums už Jūsų darbą, kantrybę, pasišventimą, už Jūsų ištikimybę kanklėms – bene seniausiam lietuvių liaudies muzikos instrumentui. Gražūs Jūsų žmonės, skambios Jūsų širdys, jeigu garsas apie Jus taip plačiai sklinda. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu Jūsų žemietis (…). Ne garsume gyvena muzika. Dažnai vos girdimas užgautos stygos virpesys paliečia ir sujaudina mus kur kas giliau, negu per visus stiprintuvus griūvanti ant mūsų vargšių ausų vadinama „šiuolaikinė“ muzika.
Ilgiausių metų Skriaudžiams.
Apkabinu Jus visus – Justinas Marcinkevičius“.
1986 m. rugpjūčio 2 d. Skriaudžių kultūros namuose įvyko ansamblio aštuoniasdešimties metų jubiliejaus minėjimas. Į svečius atvyko poetas Justinas Marcinkevičius, rašytojas Vytautas Bubnys, daug kitų garbių svečių.
Kazimieras Arvydas Karaška (1943–2023 m.) vadovavo ansambliui „Kanklės“ 1988–1991 m.
1988 m. vadovavimą ansambliui perėmė muzikologas, kompozitorių sąjungos narys, Lietuvos muzikų draugijos narys Arvydas Karaška. A. Karaška siekė atlikimo meistriškumo ir muzikalumo. Jam vadovaujant buvo išleista garso kasetė „Skriaudžių folkloro ansamblis KANKLĖS“ ir 2007 m., remiantis Karaškos asmeniniame archyve sukauptais įrašais, parengta ir išleista kompaktinė plokštelė „Skriaudžių kanklės“.
Jo vadovavimo laikotarpiu valstybėje vyko esminiai pasikeitimai. Tai buvo Lietuvos tautinio atgimimo ir Nepriklausomybės atgavimo metai. Vėl įgavo didelį populiarumą P. Puskunigio, A. Degučio patriotinės dainos. Kolektyvui teko koncertuoti visoje Lietuvoje, o 1991 m. vasario 3 d. – ir Seimo rūmų gynėjams, tai buvo lyg A. Karaškos vadovavimo baigiamasis akcentas.
Ona Patronaitienė (1940m.) – vienintelė ansamblio vadovė (moteris), vadovavusi 1991–2008 m.
Nuo 1991 m. pirmą kartą ansambliui pradėjo vadovauti moteris – Ona Patronaitienė. Tai vienintelė diplomuota kanklininkė per visą ansamblio istoriją. Ansamblyje kankliavo nuo 1956 m. Ji pasakojo: „prisimenu, kaip mane, šešioliktus metus einančią moksleivę, į ansamblį atvedė mokyklos direktorius K. Orlauskas. Nuo to laiko mano gyvenimas susijęs su ansambliu“. 1970 m. ji baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos kanklių specialybės kursą.
Ši meniškos prigimties moteris vėl atnaujino jaunųjų kanklininkų mokymą, surengė Kanklių dienas, Romuvos stovyklą, priėmė ekspedicijas. Ansamblio programos dažnai virsdavo scenos vaizdeliais su konkrečiais siužetais ir režisūros elementais.
Jai vadovaujant išaugo ansamblio dalyvių skaičius, ansamblis koncertavo dainų šventėse, tradiciniuose festivaliuose: Panevėžio kanklių muzikos festivalyje „Aisūs kankleliai“, kaimo muzikantų ir kapelijų festivalyje „Ant rubežiaus“ Šiauliuose ir daugelyje kitų. Koncertavo Lenkijoje Suvalkų krašto lietuviams, ne kartą pasirodė Lietuvos televizijoje.
Ansamblis domėjosi ir religine muzika. Sugiedotos šv. Mišios Marijampolės katedroje, Šv. Marijos Škaplierinės atlaiduose Skriaudžiuose, pritariant kanklėms, ansamblis sugiedojo šv. mišias „Bažnytkaimio Votyva“, kurias specialiai ansambliui parašė kompozitorius Ipolitas Petrošius ir poetas Juozas Elekšis, giedojo mišiose Suvalkuose, Lenkijoje.
Visi Onos Patronaitienės vadovavimo ansambliui metai buvo brandūs, renginių, kuriuose dalyvavo, buvo gausu, koncertuota ir užsienio šalyse.
2006 metais „Kanklės“ laimėjo aukščiausią Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtą apdovanojimą – „Aukso paukštė“ „Geriausio tradicinių liaudies instrumentų ansamblio“ nominacijoje.
Tais pačiais metais ansamblis paminėjo šimto metų sukaktį, tai įprasmindami ne tik įspūdingu meniniu renginiu, bet ir Vytauto Alensko, Kęstučio Orino, Onutės Patronaitienės parašytu išsamiu monografiniu leidiniu „Skriaudžių ansambliui „Kanklės“ 100“.
Kanklių ansamblio vadovai 2008–2026 m.
2008 m. pasitraukus O. Patronaitienei, ansamblis turėjo net tris vadoves: Vilmą Pučkienę (mokiusią vaikus), Virginiją Naudžiūtę ir Gintariją Kereišienę. 2009–2015 m. ansambliui vadovavo Edmundas Gumuliauskas, jo vadovavimo metu „Kanklės“ daug koncertavo, nemažai keliavo. 2015–2020 m., vadovaujant Elenai Simonavičienei, dar labiau suaktyvėjo koncertinė ansamblio veikla. 2020–2025 m. ansambliui vadovavusi Ramunė Balčiūnienė rinko, sistemino medžiagą, rūpinosi kompaktinės plokštelės išleidimu. Nuo 2025 m. ansambliui vadovauja Dalia Venckienė. Ji taip pat ir sistemina sukauptą archyvinę medžiagą, filmuoja tradicijos puoselėtojus, viešina ansamblio veiklą socialiniuose tinkluose. 2008 m. Skriaudžiuose įkurtas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“, kuriam iki 2025 m. lapkričio vadovavo Vilma Pučkienė, šiuo metu – ansamblio „Kanklės“ kanklininkė, dainininkė Agnė Vaitonė. Šiuo metu abu ansambliai aktyviai koncertuoja, dalyvauja kalendorinių švenčių, atmintinų dienų renginiuose, festivaliuose, konkursuose, varžytuvėse, Dainų šventėse.
„Kanklės“ šiandien
Šiandien ansamblis „Kanklės“ išlieka aktyvus ir reikšmingas. Tai ne tik kolektyvas, bet gyvas kultūros paveldas, vietos ir visos Lietuvos tautinės kultūros simbolis, kuris per daugiau nei šimtmetį tapo neatsiejama folkloro dalimi, pritraukė bendruomenę, padėjo išlaikyti lietuvišką muzikavimo meną ir prisidėjo prie tautinės tapatybės stiprinimo. Šiandien ansamblio veikla apima ne tik profesionalius koncertus, bet ir švietėjiškas programas, vaikų ir jaunimo ansamblio „Kankliukai“ veiklą, taip perduodant tradiciją naujoms kartoms. Ne veltui sakoma, kad Skriaudžiuose kanklės „auga kartu su žmogumi“ – daugelis ansamblio narių groti pradeda vaikystėje, o vėliau perduoda patirtį savo vaikams ir anūkams.
Ansamblio „Kanklės“ veikloje dalyvauja 27 nariai, jų amžius – nuo 10 m. iki 75 m. Tai ir vietiniai senbuviai, kurie muzikuoja nuo vaikystės ar jaunystės, ir į Skriaudžių apylinkes atsikraustę naujakuriai, jaunos šeimos su atžalomis. Į kolektyvo veiklą įsitraukia ne tik skriaudiškiai, bet ir kiti kankliavimo tradiciją puoselėjantys muzikantai, atvykstantys iš Kauno, Prienų, Kazlų Rūdos, Kuprių, Gudelių, Šilėnų, Puskelnių ar Marijampolės.
Bene ilgiausią savo gyvenimo dalį ansambliui skyrusi dalyvė, aktyvi ir dalyvaujanti veikloje iki šiol – Romualda Spūdienė. Ji ansamblyje – 65-erius metus, nuo 1961 m. pabaigos jau dalyvavo koncertuose. Ansambliui atgaivinant senus kūrinius, visuomet klausiama jos nuomonės, nes tik ji mena, kokia maniera anksčiau buvo skambinama konkreti melodija. Kiti ilgaamžiai nariai repeticijose ir koncertuose tiesiogiai nedalyvauja, bet dalinasi prisiminimais, pasakojimais. Buvę ansamblio vadovai Jaunius Vylius, Ona Patronaitienė, o taip pat Vytautas Alenskas – Lietuvoje žinomi kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ambasadoriai.
Ansamblis dalyvauja Dainų šventėse, folkloro festivaliuose, rengia koncertus Lietuvoje ir užsienyje, reprezentuodamas ne tik Skriaudžius, bet ir visą lietuvišką kankliavimo tradiciją.