Raiškaus žodžio konkursas „Tau, Lietuva“

Kovo 13 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti vyko tradicinis Prienų rajono 3-4 klasių raiškiojo skaitymo konkursas „Tau, Lietuva“. Šio renginio tikslas – stiprinti mokinių meilę lietuviškam žodžiui, skatinti kūrybišką literatūros pažinimą ir meninę saviraišką per skaitymą bei deklamavimą.
Šventę pradėjo ir sveikinimo žodį tarė šio renginio koordinatorė, mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Ji palinkėjo, kad šiandien skambantis lietuviškas žodis sušildytų mūsų širdis, primintų, kokia brangi yra mūsų kalba ir Tėvynė ir kad kiekvienas pasakytas eilėraščio žodis būtų nuoširdus, drąsus ir kupinas meilės Lietuvai. Ji su mokyklos bendruomene jauniesiems skaitovams, atvykusiems į konkursą iš visų Prienų miesto ir rajono mokyklų, padovanojo įspūdingo dydžio tortą su spalvingu užrašu „Tau, Lietuva“.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės, LR Seimo narės Jūratės Zailskienės patarėjas Mindaugas Rukas perdavė padėką už lietuvybės puoselėjimą ir šios gražios tradicijos tęstinumą konkurso organizatoriams bei visai „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenei. O jauniesiems skaitovams palinkėjo drąsos, pasitikėjimo savimi ir įkvėpimo. Jis pabrėžė, kad lietuviškas žodis yra didelė vertybė, todėl ragino jį puoselėti, saugoti ir su pasididžiavimu skleisti. Sveikindamas dalyvius, palinkėjo, kad kiekvienas ištartas eilėraščio žodis skambėtų nuoširdžiai, o meilė Lietuvai ir jos kalbai lydėtų jaunuosius skaitovus visą gyvenimą. Visiems mokinius ruošusiems mokytojams jis įteikė po dovanėlę.
Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis pasveikino renginio dalyvius ir palinkėjo jauniesiems skaitovams drąsos, pasitikėjimo savimi bei sėkmės skleidžiant lietuviško žodžio grožį, jis visiems konkurso dalyviams dovanojo knygeles.
Nepasimesti ir nesuklysti deklamuojant eilėraščius palinkėjo ir vertinimo komisija. Jos pirmininkė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrės, LR Seimo narės patarėja Dalia Bredelienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Baranauskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ryšiams su visuomene vyriausioji specialistė Roma Sinkevičiūtė.
Konkurse dalyvavo aštuoniolika jaunųjų skaitovų iš įvairių rajono mokyklų, todėl buvo sudėtinga išrinkti pačius geriausius.
Komisijos vardu kalbėjusi Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė pasidžiaugė gerbiančių, branginančių ir puoselėjančių gimtąjį žodį mokinių gausa, mokytojų išradingumu parenkant kūrinius. Pagyrė, kad lietuvių autorių kūriniai vaikų lūpose skambėjo drąsiai ir nuoširdžiai. Visiems dalyvavusiesiems palinkėjo raiškų žodį skleisti visur ir visada. Ji su mokyklos direktore I. Balčiukyniene konkurso nugalėtojus ir juos ruošusias mokytojas apdovanojo diplomais (I vieta – Matas Sinkevičius, 3a klasė, Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrius, mokytoja Roma Kandrotienė. II vieta – Vaiva Milkevičiūtė, 3 klasė, Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyrius, mokytoja Aušra Balkūnienė, II vieta – Paulina Vilkaitytė, 4 klasė, Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyrius, mokytoja Dalė Stankevičienė. III vieta – Kamilė Gudaitytė, 3a klasė, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, mokytoja Virginija Abramavičienė, III vieta – Liepa Šuliauskaitė, 3 klasė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, mokytoja Antanina Jasukaitienė, III vieta – Adelina Mališauskaitė, 4 klasė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, mokytoja Alma Liutkienė, III vieta – Liepa Klinavičiūtė, 4 klasė, Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrius, mokytoja Danutė Acuvienė).
Prienų švietimo pagalbos tarnyba visus dalyvavusius konkurse mokinius ir jų mokytojas apdovanojo padėkomis.
Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė padėkojo mokyklos bendruomenei už prasmingą renginį, vienijantį mokinius, mokytojus ir svečius bei puoselėjantį pagarbą lietuviškam žodžiui. Pasidžiaugė mokinių entuziazmu ir drąsa deklamuojant lietuvių autorių kūrinius bei nuoširdžiai padėkojo mokytojams už jų išradingumą, rūpestingumą ir pastangas puoselėjant gimtosios kalbos grožį.
Rita Juodienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-