Nevyriausybinių organizacijų veikla praturtina Prienų krašto gyvenimą

Prienų krašto bendruomeninė veikla – aktyvi ir matoma, o nevyriausybiniame sektoriuje veikiančių žmonių idėjos ir iniciatyvos kasmet praturtina mūsų kraštą prasmingomis veiklomis. Ką pavyko nuveikti praėjusiais metais, kokie iššūkiai jiems kilo ir kuo labiausiai norėtų pasidžiaugti? Apie tai Prienų krašte veikiančių organizacijų atstovai diskutavo kovo 14 d. susibūrę į kasmetinį ataskaitinį susirinkimą.
Iš viso praėjusiais metais įvairių projektų įgyvendinimui Prienų rajono savivaldybė skyrė per 214 tūkstančių eurų, kuriuos paskirstė penkioms priemonėms. Pagal paskirtą sumą 2025 m. daugiausia lėšų (69 530 Eur) skirta Religinių bendruomenių ir bendrijų priemonei finansuoti, šiomis lėšomis buvo įgyvendinti keturi projektai.
Panaši suma – 63 633 Eur – skirta ir Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimui. Iš jų 49 850 Eur skirta bendruomenių, kurios praėjusiais metais pateikė gerokai per pusšimtį (62) paraiškų, projektams įgyvendinti, o likusi NVO veiklai finansuoti skirta suma panaudota bendruomenių komunalinėms išlaidoms kompensuoti (10 083 Eur) bei projektams, gavusiems finansavimą iš kitų šaltinių, iš dalies finansuoti (3700 Eur). Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonei įgyvendinti numatyti 54 tūkst. paskirstyti dvidešimčiai pareiškėjų.
Dar trylikai projektų pagal priemonę „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ iš savivaldybės biudžeto skirta 10 015 Eur. Be to, anot Savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiosios specialistės Raimondos Kubilienės, praėjusiais metais pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Prienų r. savivaldybėje valstybės lėšomis finansuota 10 projektų, iš kurių vienam taip pat suteiktas kofinansavimas iš savivaldybės biudžeto.
Ir nors per ataskaitų pristatymui skirtas kelias minutes organizacijų atstovams užteko laiko tik trumpai nupasakoti vykdomų veiklų esmę, o pranešėjų pristatymai buvo skirtingo formato, akivaizdu, už skirtas lėšas pavyko nemažai ką nuveikti. Savivaldybės suteiktos lėšos organizacijoms ne tik palengvino komunalinių išlaidų naštą, bet ir suteikė galimybę nuveikti gražių darbų, organizuojant mažesnius tik vietos bendruomenei skirtus renginius, vaikų stovyklas ar aukšto lygio varžybas, taip pat gerinant savo bendruomenės gyvenamąją aplinką, stiprinant bendruomeninį ryšį, kultūrinę tapatybę, užsiimant edukacine, švietėjiška ir kita prasminga veikla. Labai svarbu tai, jog, kaip pastebėjo Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis, visų tų veiklų galutinis gavėjas yra Prienų krašto gyventojas.
Pasiklausyti, kaip mūsų krašto organizacijoms sekėsi praėjusiais metais, atvyko ir Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda – vicemerais Deividu Dargužiu, Laimute Jančiukiene, Administracijos direktore Jūrate Mickevičiene – bei savivaldybės darbuotojais. Po pristatymų, NVO projektų paraiškų vertinimo komisijos pirmininkas Deividas Dargužis džiaugėsi organizacijose veikiančių žmonių darbštumu ir jų įgyvendinimo veiklų įvairove, jų reikšme skirtingoms žmonių grupėms – nuo vaikų iki senjorų.
Beje, tokie susitikimai – tai puiki galimybė ne tik pristatyti save, bet ir pasisemti patirties iš kitų, todėl, pasibaigus oficialiajai daliai, savivaldos ir organizacijų atstovai neskubėjo skirstytis, diskusijos buvo pratęstos neformalioje aplinkoje prie kavos puodelio.
Rimantė Jančauskaitė
