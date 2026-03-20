Jaunimo idėjos Prienų rajonui: mokyklų aktyvas susitiko su Savivaldybės vadovais

Praėjusį penktadienį Prienų rajono savivaldybėje vyko susitikimas su rajono mokyklų jaunimo savivaldų atstovais. Jaunimo aktyvo nariai susitiko su Savivaldybės vadovais ir specialistais, koordinuojančiais jaunimo veiklas, kad pasidalytų idėjomis ir pasiūlymais, kaip tikslingai panaudoti Jaunimo veiklos aktyvinimo programos lėšas.
Šiais metais jaunimo iniciatyvoms įgyvendinti numatyta 5000 eurų.
Į susitikimą atvykę mokiniai buvo puikiai pasiruošę – dauguma jų pristatė konkrečius pasiūlymus, kai kurie jau buvo parengę net preliminarias sąmatas. Jaunimo savivaldų atstovai taip pat atliko apklausas savo mokyklų bendruomenėse, siekdami išsiaiškinti, kokių veiklų labiausiai norėtų rajono jaunimas.
Susitikimo metu išgirsta daug kūrybiškų ir originalių iniciatyvų: nuo įgarsinimo įrangos įsigijimo, koncertų organizavimo, lauko teniso stalo ar batuto ant vandens vasaros pramogoms, žygių iki ambicingesnės idėjos – Jaunimo studijos įkūrimo.
Pasak mokinių, tokia studija galėtų tapti erdve, kurioje jaunimas kurtų turinį apie savo miestą ir veiklas – filmuotų renginius, renginių transliacijas, dalintųsi jaunimo iniciatyvomis, kurtų reportažus apie įdomiausius rajono įvykius. Jaunimo teigimu, šiandien labai trūksta jaunimo kuriamo turinio apie Prienus, o informacija apie jaunimo veiklas turėtų būti skleidžiama būtent jų naudojamais kanalais.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti vadovai padėkojo jaunimui už aktyvumą, iniciatyvumą ir išsakytas idėjas. Pasak vicemero Deivido Dargužio, džiugu, kad susitikimai su jaunimo lyderiais tampa vis dažnesni, o jaunimo siūlomų iniciatyvų kasmet daugėja. Jis taip pat pritarė žygių organizavimo idėjai, skatinančiai aktyvų ir bendruomenišką laisvalaikį.
Jaunimo veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisija įvertins visas idėjas, o mokyklų savivaldų atstovams bus pateiktas grįžtamasis ryšys.
Susitikimo pabaigoje Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių savivaldos atstovai pakvietė visus į balandžio 24 d. vyksiančią konferenciją „Ąžuolo“ mokykloje, kurioje bus diskutuojama apie mokinių savivaldą, lyderystę ir jaunimo iniciatyvas.
Prienų rajono savivaldybės informacija
