Birštono savivaldybės tarybos posėdyje…

Kovo 12 dieną vykęs Birštono savivaldybės tarybos posėdis neužtruko. Jame apsvarstyta 13 klausimų.
Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė pristatė naujus Administracijos darbuotojus, kuriais pasipildė kolektyvas – Biudžeto ir apskaitos skyriaus buhalterę Ramintą Koružienę, Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo specialistę Jūratę Pudinskienę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Batutienę bei mobilizacijos pareigūną Darių Bunevičių, taip pat pranešė, jog Ūkio, turto ir kaimo plėtros vedėjo pareigas pradėjo eiti Laurynas Laukevičius.
Vėliau, patvirtinus darbotvarkę, Taryboje buvo priimti sprendimai dėl servituto nustatymo, turto perėmimo Birštono savivaldybės nuosavybėn, deleguotas atstovas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybą, patvirtinti įvairūs nuostatai, aprašai ir pan. Taryba taip pat pritarė Birštono savivaldybės apdovanojimų nuostatų pakeitimams, atskirais sprendimų projektais nustatė skirtingų apdovanojimų premijų sumas. Tarybos sprendimu, nuo šiol Birštono savivaldybės Garbės piliečio vardo laureatui bus skiriama 3000 Eur premija, Birštono savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų laureatams – po 1000 Eur, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių vadovams – 500 Eur, o Metų mokytojui – 2500 Eur premijos. Kaip buvo užsiminta posėdžio metu, kituose posėdžiuose Tarybai bus siūloma padidinti ir kalbininko Jono Kazlausko bei Vytauto Jurgio Meškos premijas.
Nors šįkart daugumą klausimų Tarybos nariams pavyko apsvarstyti be išsamių diskusijų, nuomonės išsiskyrė tik klausimais, susijusiais su planuojama elektromobilių stotelių plėtra. Diskusija šiuo klausimu pradėta dar rugsėjo 25 d. vykusiame posėdyje. Jame buvo priimtas sprendimas, kuriuo buvo žengtas pirmas žingsnis, tarybai leidus svarstyti tolimesnius sprendimus, kurie sudarys verslui galimybę Birštone įrengti elektromobilių įkrovimo vietas. Tuomet Tarybos mažumos atstovai laikėsi nuomonės, jog įkrovimo aikštelės turėtų būti vienoje kurorto vietoje. Nors šįkart sprendimo projekto korekcijos buvo labiau techninio pobūdžio, šią diskusiją Vytautas Silevičius pratęsė ir praėjusį ketvirtadienį. Jis dar kartą atkreipė dėmesį į kitų miestų pavyzdžius, skatino elektromobilių stovėjimo aikšteles įrengti vienoje vietoje prie įvažiavimo į miestą bei atsisakyti mažo galingumo įkrovimo stotelių. Reaguodamas į Tarybos nario pastabas, Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Laurynas Laukevičius dar kartą pastebėjo, jog įkrovimo stotelių vietos bei jų galia buvo parinktos, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, turistų srautus, į centrinę miesto dalį įsileidžiant netaršų ir tylų transportą. Anot V. Laukevičiaus, bet kuriuo atveju rinka parodys, ar tos vietos yra priimtos vystytojams ir tikroji situacija pasimatys paskelbus konkursą. Į diskusiją įsitraukusi Administracijos direktorė Jovita Tirvienė atkreipė dėmesį, jog skatinti alternatyvių degalų naudojimą savivaldybių institucijas įpareigoja ir įstatymas, dar kartą Tarybos nariams priminė, jog ekologiško transporto priemonių infrastruktūros plėtra numatyta ir Tarybos patvirtintuose Birštono savivaldybės viešųjų elektromobilių įkrovų prieigų, taip pat Birštono savivaldybės darnaus judumo iki 2030 m. bei Birštono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2030 m. planuose. Be to, vicemero Edvardo Citvaro teigimu, didelė vienai bendrai elektromobilių įkrovos aikštelei reikalingos didelės Savivaldybės investicijos į infrastruktūrą, kurią vėliau perleis verslui. Tiesa, merės Nijolės Dirginčienės pastebėjimu, stotelių įrengimas prie įvažiavimo į miestą yra ateities klausimas – administraciniam pastatui persikėlus į naująją vietą, ten būtų numatyta ir galingesnių įkrovimo stotelių plėtra.
Rimantė Jančauskaitė