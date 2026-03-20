Birštono sakraliniame muziejuje

Kovo 12 dieną Sakraliniame muziejuje vyko jaukus ir prasmingas kunigų kūrybos vakaras, subūręs bendruomenę į tikėjimo, žodžio ir kūrybos dialogą.
Savo kūryba ir dvasiniais apmąstymais dalijosi kunigai: kun. dr. Nerijus Pipiras, kun. Robertas Urbonavičius, kun. Skaidrius Kandratavičius, diak. Bernardas Belickas OFM.
Vakaro metu skambėjo tekstai, gimę iš tikėjimo patirties, gyvenimo apmąstymų ir jautraus žvilgsnio į žmogaus vidinį pasaulį. Kunigų kūryboje atsiskleidė įvairios temos – nuo kasdienio žmogaus ieškojimo iki gilesnių dvasinių klausimų apie viltį, prasmę ir santykį su Dievu.
Kun. dr. Nerijaus Pipiro tekstai, pasižymintys jautrumu ir mąslumu, kvietė sustoti ir pažvelgti į žmogaus širdyje vykstančius tyliausius dialogus. Kiti vakaro kūrėjai dalijosi poezija, proza, refleksijomis ir dvasinėmis įžvalgomis, kurios atvėrė tikėjimo patirtį kūrybos kalba.
Šis susitikimas tapo gražia proga pabūti bendrystėje, išgirsti gyvą žodį ir patirti, kaip kūryba gali tapti tiltu tarp tikėjimo, žmogaus ir bendruomenės.
Dėkojame visiems dalyvavusiesiems ir kūrėjams už prasmingą vakarą, kuris dar ilgai išliks širdyse.
O šiuo metu Sakraliniame muziejuje eksponuojama laikina dievdirbystės darbų paroda, sudaryta iš kolekcininkų Violetos ir Romano Raulynaičių išsaugotų statulėlių.
Parodoje pristatomi XIX–XX a. pradžios dievdirbystės kūriniai, atskleidžiantys Lietuvoje susiformavusias šventųjų vaizdavimo scenas, meninę raišką ir šios tradicijos istoriją. Pagrindiniai parodos akcentai – Pieta ir šv. Jurgis, itin dažnai ir populiariai vaizduoti liaudies sakralinėje dailėje.
Tai puiki proga iš arčiau susipažinti su lietuvių liaudies meistrų kūryba ir dievdirbystės tradicijomis.
