Ar atgims irklavimo sportas?

Prienų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos irklavimo federacijos viceprezidentas mūsų kraštietis Rolandas Maščinskas ir federacijos generalinis sekretorius Saulius Ritter.
Svečiai atvyko su konkrečiu pasiūlymu – Lietuvos irklavimo federacija mato galimybes atgaivinti irklavimą mūsų krašte. Ir Rolandas, ir Saulius puikiai išmano ne tik šią sporto šaką, bet ir pažįsta mūsų kraštą, todėl gerai supranta, kokią stiprią sporto bazę jau turime, kokia palanki mūsų geografinė ir gamtinė padėtis bei kokias galimybes suteikia Nemuno pakrantė.
Federacija jau dabar gali investuoti į Prienų irklavimo infrastruktūrą. Sutarta palaikyti šią iniciatyvą ir artimiausiu metu pradėti planuoti konkrečius žingsnius. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas tiki, kad galime vėl įkvėpti naujos gyvybės sporto šakai, kuri mūsų krašto istorijoje yra turėjusi svarbų vaidmenį.
Ypač džiugu, kai kraštiečiai grįžta į savo kraštą. Kaip minėjo Rolandas, patikėjęs mano kvietimu sugrįžti į Prienus ir čia investuoti, jis grįžta kaip savo srities profesionalas – su konkrečiu pasiūlymu mūsų jaunimui, su galimybėmis ir perspektyvomis.
A.Vaicekauskas įsitikinęs, kad kiekviena nauja sporto šaka ar iniciatyva, prisidedanti prie jaunimo aktyvumo, sveikatos ir geresnės ateities, yra didelė vertė mūsų bendruomenei.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
