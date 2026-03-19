Lietuviškas žodis – laisvos valstybės pamatas

19 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir minint lietuvių kalbos dienas, Šilavoto laisvalaikio salėje buvo organizuotas protų mūšis „Lietuviškas žodis – laisvos valstybės pamatas“.
Lietuviškas žodis per amžius buvo daugiau nei tik bendravimo priemonė. Jis saugojo mūsų tapatybę, kultūrą ir laisvės troškimą net ir pačiais sunkiausiais istorijos laikotarpiais. Būtent kalba padėjo išsaugoti tautos dvasią, vienijo žmones ir vedė į laisvę. Protų mūšis – tai puiki proga pasidžiaugti lietuvių kalbos turtingumu, prisiminti šalies istoriją ir turiningai praleisti laiką.
Protų mūšyje dalyvavo keturios komandos: M4, Katinai, Antras aukštas, Trys pušelės. Užduotis protų mūšiui parengė Šilavoto bibliotekos bibliotekininkė Karolina Maščinskaitė. Komandos varžėsi atsakinėdamos į testo klausimus, spėliojo muzikinius kūrinius, sprendė vaizdines ir žodines grandinėles. Žinios, azartas ir komandinis darbas sukūrė puikią renginio atmosferą. Džiaugiamės komandų aktyvumu, entuziazmu ir gera nuotaika. Linkime ir toliau puoselėti lietuvišką žodį, domėtis mūsų istorija bei susitikti dar ne viename prasmingame renginyje.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

