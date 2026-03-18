Savivaldybėje aptarta priešgaisrinių tarnybų veikla ir svarbiausi iššūkiai

Kovo 12 d. Prienų rajono savivaldybėje mero Alvydo Vaicekausko iniciatyva surengtas susitikimas su Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu Dariumi Urbonu ir Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovu Edgaru Veingertneriu. Susitikimo metu buvo pristatytos abiejų įstaigų 2025 metų veiklos ataskaitos, aptarti svarbiausi praėjusių metų darbai, iššūkiai bei ateities planai.
Pristatyme taip pat dalyvavo vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, mero patarėja Viktorija Ignatavičienė, Savivaldybės parengties pareigūnė Džiuginta Mikalauskienė bei Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Darius Giraitis.
Pagrindinės gaisrų priežastys – žmogiškasis faktorius
Apžvelgdami praėjusių metų rezultatus, priešgaisrinių tarnybų vadovai daug dėmesio skyrė gaisrų priežasčių analizei. Pastebima, kad kasmet kartojasi tos pačios tendencijos – dauguma gaisrų kyla dėl neatsargaus žmogaus elgesio: rūkymo, žolės ir ražienų deginimo, taip pat dėl netvarkingų elektros prietaisų ar netinkamai prižiūrimų šildymo įrenginių – krosnių, židinių bei dūmtraukių.
Praėjusiais metais ugniagesiai daugiau nei 100 kartų vyko gesinti gaisrų. Viename iš jų žuvo du žmonės – tokie skaudūs įvykiai, deja, statistiškai pasikartoja maždaug kas antrus metus.
Vis dėlto buvo pasidžiaugta ir teigiamomis tendencijomis. Mažėja nenupjautos žolės deginimo atvejų, o tai rodo didėjantį gyventojų sąmoningumą ir prevencinės veiklos rezultatus.
Gelbėjimo darbai – svarbi tarnybų kasdienybės dalis
Tarnybų vadovai pažymėjo, kad nors gaisrai vis dar sudaro didelę darbo dalį, vis dažniau ugniagesiai kviečiami atlikti gelbėjimo darbų. Praėjusiais metais jie beveik 100 kartų vyko padėti medikams, policijai, gyventojams bei į eismo įvykių vietas.
Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas D. Urbonas taip pat pasidžiaugė, kad Prienuose yra sudarytos labai geros sąlygos organizuoti ir teorinius, ir praktinius mokymus, kurie padeda stiprinti ugniagesių pasirengimą ir efektyvumą gaisrų gesinimo bei gelbėjimo operacijų metu.
Be to, Prienų tarnyba yra viena iš nedaugelio Lietuvoje, turinti palapinę, skirtą gyventojų sanitariniam švarinimui branduolinės ar radiologinės avarijos atveju. Vis dėlto, pasak vadovo, iššūkiu išlieka technikos trūkumas – šiai įrangai transportuoti reikalingos papildomos priemonės, kad prireikus palapinę būtų galima greitai perkelti į kitą vietą.
Kalbėdamas apie rajono specifiką, D. Urbonas išskyrė ir pagrindinius veiklos teritorijos ypatumus – sraunius vandens telkinius, tokius, kaip Nemunas, kuriuose išlieka skendimų bei potvynių rizika, taip pat intensyvų automobilių eismą, didinantį eismo įvykių tikimybę.
Siekiant užkirsti kelią nelaimėms, organizuojami įvairūs mokymai, gyventojų švietimo iniciatyvos, taip pat rengiamos atvirų durų dienos, kuriose dažni svečiai – mokyklų mokiniai.
Savivaldybės indėlis į materialinės bazės stiprinimą
Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas E. Veingertneris pirmiausia padėkojo Savivaldybei už nuoseklų dėmesį tarnybos veiklai. Pasak jo, Savivaldybės palaikymas leidžia užtikrinti ugniagesių komandų veiklą bei kryptingai stiprinti materialinę bazę – nuo aprūpinimo modernia gaisrų gesinimo technika iki ugniagesių darbo sąlygų gerinimo.
Pastaraisiais metais atnaujintos daugumos ugniagesių komandų patalpos (šiuo metu dar neatnaujintos tik Šilavoto ugniagesių komandos patalpos). Visa tai, anot vadovo, prisidėjo prie didesnio darbo efektyvumo, geresnių darbo sąlygų ir darbuotojų motyvacijos. Prie dar efektyvesnio darbo ateityje prisidės ir planuojama bendra savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms skirta sistema, kuri leis užtikrinti greitesnį reagavimą į įvykius.
Svarbią pagalbą tarnyboms teikia ir ugniagesiai savanoriai. Šiais metais prie jų prisijungė trys nauji savanoriai, todėl šiuo metu rajone jų yra 46 – realūs pagalbininkai gaisrų ir kitų nelaimių metu.
„Pastebiu, kad žmonės vis labiau pradeda mylėti savo rajoną, daugiau jų grįžta čia gyventi, vis jaunesni – baigę mokslus – ateina dirbti į tarnybą. Turime ir toliau stiprinti šią sritį bei dar daugiau dėmesio skirti savanorių veiklos plėtrai“, – kalbėjo E. Veingertneris.
Gaisrų prevencija – gyventojų švietimas
Susitikimo metu pabrėžta, kad didžioji dalis gaisrų kyla dėl žmogiškojo faktoriaus, todėl prevencinė veikla išlieka vienu svarbiausių prioritetų.
Vienas iš veiksmų, užkertant kelią galimiems gaisrams – reguliarus dūmtraukių valymas, ypač šildymo sezono metu. Daugelis gyventojų vis dar nežino, kad dūmtraukius būtina valyti ne kartą per metus, o bent kartą per ketvirtį.
Taip pat itin svarbu įsirengti dūmų detektorius. Vis dėlto dalis gyventojų, ypač patiriančių socialinę atskirtį, jų vis dar neturi. Ugniagesiai, bendradarbiaudami su Savivaldybe ir Socialinių paslaugų centru, padeda tokiems gyventojams detektorius įrengti, tačiau išsekus elementams prietaisai dažnai lieka nebeveikiantys – gyventojai jų nepakeičia. Taip susidaro tarsi užburtas ratas.
Todėl priešgaisrinių tarnybų vadovai tikisi dar glaudesnio bendradarbiavimo su seniūnijomis ir socialiniais darbuotojais, kurie, geriausiai pažindami gyventojus, gali padėti skleisti informaciją apie saugų elgesį ir galimus pavojus.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba
Susitikimo metu taip pat akcentuota tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba. Tarnybų vadovai džiaugėsi galimybe kartu organizuoti mokymus, pratybas, dalintis patirtimi ir stiprinti institucijų sąveiką.
„Kuo daugiau pratybų – tuo geresnis tarpusavio supratimas ir veiksmų koordinavimas. Tačiau kartu turime nepavargti nuolat šviesti žmones, ugdyti jų sąmoningumą ir atsakingą elgesį“, – buvo pabrėžta susitikime.
Todėl artimiausiuose planuose numatyta ir toliau daug dėmesio skirti prevencijai, gyventojų mokymams, ugniagesių pratyboms vandenyje bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui.
Apibendrindamas susitikimą, Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė glaudžiu tarnybų bendradarbiavimu ir aktyvia prevencine veikla ir pabrėžė, kad savivaldybė ir toliau skirs dėmesį bei paramą iniciatyvoms, stiprinančioms bendruomenės saugumą.
Prienų rajono savivaldybės informacija