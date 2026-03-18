Pasveikino su 100-uoju gimtadieniu

Labai simbolinę dieną – kovo 11-ąją – gimė Monika Banionienė, daugelio prieniškių švelniai vadinama Monikute. Šiemet ji sulaukė ypatingos sukakties. Monikai Banionienei sukako 100 metų.
Šimtametė stebina savo stiprybe ir puikia atmintimi, pasakodama tikrai nelengvą gyvenimo istoriją. Dar jaunai merginai teko būti ištremtai, bet, kaip pati sako, net lageryje stengėsi nepamiršti tik pradėto mokytis siuvėjos amato, kuriam vėliau atidavė net 62 metus. Monikutė užaugino dukrą, turi du anūkus ir keturis proanūkius.
Sveikindamas mūsų kraštietę su ypatingu jubiliejumi, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas gerbiamai Monikutei palinkėjo daug gražių pavasarių, artimųjų dėmesio ir stiprios sveikatos!
-
-
-