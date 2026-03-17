Paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena Balbieriškyje

17 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lietuvos žydų gelbėtojų dieną Balbieriškio miestelio bendruomenė paminėjo kartu su Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriaus mokiniais.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Balbieriškio miestelyje gyveno apie 350, o Prienuose – 550 žydų. 1941 m., vokiečių okupacijos pradžioje, 106 žydai buvo suvaryti ir išvežti į Prienus – dalis vežimais, dalis varomi pėsčiomis, o likusieji – į Marijampolę. Ten jie buvo laikomi buvusiose kareivinėse, vėliau nužudyti netoliese esančiose žudynių vietose. Balbieriškio žydų bendruomenės gyvų neišliko nė vieno, nėra ir žinomų vietos gelbėtojų. Miestelio Tolerancijos centro vadovas Rymantas Sidaravičius pranešimo metu paminėjo, kad Prienų rajone buvo 12 pripažintų žydų gelbėtojų. Jie išgelbėjo 7 žydų tautybės žmones. Jiems buvo pripažintas Pasaulio tautų teisuolio vardas, kurį suteikia Yad Vashem institutas Izraelyje. Lietuvos Prezidento dekretu visi šie gelbėtojai buvo apdovanoti ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Visoje Lietuvoje per 1941–1944 m. buvo nužudyta apie 200 000 žydų. Manoma, kad apie 2 500–3 000 žydų Lietuvoje buvo išgelbėti vietinių žmonių pastangomis. Daugiau nei 900 Lietuvos gyventojų yra pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais. Tai rodo labai dramatišką proporciją: gelbėtojų ir išgelbėtųjų buvo labai mažai (tik apie 2 procentai), palyginti su nužudytųjų skaičiumi.
Kartu su Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centru renginį organizavo ir vedė miestelio Tolerancijos centro vadovas Rymantas Sidaravičius.
Giedrius Griškevičius
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorius

