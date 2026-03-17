Paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir pagerbti aktyviausi Globos namų gyventojai

Prienų globos namuose įvyko iškilminga šventė „Myliu tave, gyvenime“. Šis renginys buvo skirtas ne tik paminėti svarbią Lietuvos istorijos datą – Kovo 11-ąją, bet ir išreikšti nuoširdžią padėką aktyviausiems mūsų namų gyventojams, kurie savo veiklumu, kūrybiškumu ir bendruomeniškumu garsina įstaigą ir Prienų krašte, ir už jo ribų.
Šventės vedėja užimtumo specialistė Lina pradėjo renginį, prisimindama Kovo 11-osios reikšmę kiekvienam lietuviui. Ji papasakojo apie šios dienos istoriją, priminė, kaip svarbu puoselėti laisvės ir nepriklausomybės vertybes.
Direktorė Inga Barkauskienė šiltai pasveikino gausiai susirinkusią Globos namų bendruomenę, pabrėždama, kad kiekvienas jos narys yra neatsiejama ir labai svarbi šios šeimos dalis. Direktorė įteikė net 13 padėkų aktyviausiems gyventojams, kurie savo veikla praturtina kasdienybę ir kuria jaukesnę aplinką.
Džiaugiamės, kad mūsų gyventojai yra itin aktyvūs ir noriai įsitraukia į įvairias veiklas: dalyvauja ansamblio „Kvietkelis“ repeticijose, Globos namų tarybos veikloje, noriai prisijungia prie įvairių iniciatyvų Prienų rajono savivaldybėje, vyksta į kituose globos namuose vykstančias šventes. Be to, jie nuolat prisideda prie renginių organizavimo, kuria eiles, visuomet turi pasiūlymų bei idėjų paslaugų kokybės gerinimui.
Pasveikintas gyventojas Jonas, kuris ne tik dalyvauja renginiuose, bet ir visada skuba padėti ir šalia gyvenantiems kaimynams, ir darbuotojams. Gerbiamas Jonas visuomet nuoširdžiai sveikina kolektyvą profesinių švenčių proga, prisideda prie sveikinimų mūsų bendruomenės moterims kovo 8-ąją ir kitomis progomis. Jo šiltas humoras ir visų mylima dzūkiška tarmė kuria ypatingą bendruomenės dvasią.
Gyventoja Živilė – kūrybingumo pavyzdys, aktyvi Globos namų tarybos narė. Jos kuriamos gilios eilės praturtina visas šventes, o pasiūlymai ir idėjos padeda organizuoti įsimintinus renginius ir tobulinti Globos namų aplinką.
Gyventoja Jadvyga yra visų pagalbininkė ir ilgametė ansamblio „Kvietkelis“ narė. Padedama ansamblio vadovės Valės, ji surengė ne vieną solinį koncertą ir Globos namuose, ir už jų ribų, džiugindama bendruomenę savo talentu.
Padėkota ir gyventojai Stanislavai, kuri yra puiki skaitovė, ne kartą atstovavo mūsų įstaigai įvairiuose renginiuose kitose organizacijose. Gerbiama Stanislava dažnai dalijasi savo padėkos žodžiais personalui ir reprezentuoja Globos namus kaip vietą, kurioje gyvuoja prasminga bendruomenė, visi gali jaustis saugūs, vertinami, reikalingi.
Taip pat pasveikintos gyventojos Liudmila, Sabina ir Angelė Marijona, kurios aktyviai įsitraukia į ansamblio „Kvietkelis“ veiklą, ruošiasi koncertams ir savo pasirodymais nuolat džiugina bendruomenę įvairiomis progomis.
Gyventoja Genė išsiskiria savo įžvalgomis ir pasiūlymais dėl švenčių organizavimo bei iškilusių problemų sprendimo. Tai – tvirtos nuomonės ir nepaprastai ryški asmenybė, visuomet siūlanti pagalbą įvairiais klausimais. Jos rankų darbo siuviniai – dovanų maišeliai, staltiesėlės – turi didelę praktinę vertę ir dailiai papuošia Globos namų erdves.
Neįsivaizduojame mūsų bendruomenės be darbščiųjų gyventojų Vytauto G. ir Vytauto E., kurie visuomet pasiruošę ištiesti pagalbos ranką. Pro jų akis nepraslysta nė menkiausia šiukšlelė – jie ypač rūpinasi šių namų aplinka šluodami takelius, valydami sniegą ir savo pavyzdžiu skatindami kitus būti aktyviems ir atsakingiems.
Padėka įteikta ir gyventojui Albertui, buvusiam operos solistui, kuris savo talentu džiugina mus įvairių švenčių metu, suteikdamas renginiams ypatingą muzikinį atspalvį.
Padėkota gyventojai Palmyrai, kuri jau ne pirmą kadenciją išrenkama Globos namų tarybos nare, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose bei iniciatyvose – ir mūsų namuose, ir atstovaudama jiems svetur.
Įstaigos direktorė iš visos širdies padėkojo gyventojai Audrai už draugiškumą, nuoširdų rūpestį ir nuolatinę pagalbą mūsų bendruomenei.
Renginio metu meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ (vad. R. Liutvynskienė) jaunosios atlikėjos atliko visiems gerai žinomas dainas. Klausydami melodijų, susirinkusieji džiaugėsi nuostabiu, jaukumu pripildytu rytmečiu, bendryste.
Globos namų gyventojai dėkingi už šiltą dėmesį ir nuostabią šventę, kuri dar labiau sustiprino bendruomenę ir įkvėpė kiekvieną dieną gyventi su meile ir džiaugsmu.
Užimtumo specialistė Lina Mieliauskienė, socialinė darbuotoja Jolanta Šerpenskienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
