Kriminalinės policijos operacija: sulaikyti du su narkotikais siejami vyrai

Kovo 10 dienos vakarą, apie 20 val., Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai Alytuje, Jazminų g., esančio daugiabučio namo rūsyje sulaikė 26 m. vyrą, kurio krepšio turinys visai nebuvo susijęs su rūsiuose laikomais daiktais. Pas jį krepšyje rasta apie 4,2 kg augalinės kilmės narkotinės medžiagos, vadinamos marihuana ir apie 1,5 kg pavojingos, stiprią priklausomybę sukeliančios medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC), visuomenėje žinomo „kristalo“ pavadinimu. Konfiskuotų narkotinių medžiagų rinkos vertė gali siekti virš 80 000 eurų.
Policijos pareigūnams vykdant reikiamus procesinius veiksmus, narkotinių medžiagų pėdsakai vedė toliau. Alytaus rajone, esančioje degalinėje, stovėjusiame „BMW“ automobilyje, taip pat rasta apie 10 g, įtariama, narkotinės medžiagos – kokaino.
Toliau tęsiant tyrimą, Kauno mieste buvo sulaikytas dar vienas asmuo – 31 m. amžiaus vyras, siejamas su neteisėta šių narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta. Abu asmenys yra žinomi policijos pareigūnams.
Dėl minėtos nusikalstamos veikos asmenims (gim. 1995 m. ir gim. 2000 m.) pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 ir 3 dalis dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.
Alytaus apylinkės teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą: 26 m. alytiškiui vienam mėnesiui, o 31 m. Varėnos gyventojui – trims mėnesiams.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Nomeda Urbonavičienė.
Alytaus apskr. VPK