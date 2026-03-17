Krepšinio pirmenybės

Kovo 15 d. Prienų sporto arenoje buvo sužaisti pirmieji Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių ketvirtfinalio susitikimai, o atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos kovo 22 d.
„Dantransa“ fantastiškai pradėjo akistatą su BC „Pakuoniu-Energija“: D. Petkevičiaus ir N. Rutkausko dueto vedama „Dantransa“ įspūdingu tempu rinko taškus ir sužaidus vos 10 minučių jau įgijo 20-ies taškų persvarą – 31:11. Tokį skaudų smūgį gavę pakuoniškiai atrodė visiškai išsimušę iš ritmo, kadangi antrajame kėlinyje „Dantransos“ pranašumas ir toliau augo kaip ant mielių. Taiklių tolimų metimų seriją ketvirčio pabaigoje surengusi „Dantransa“ įpusėjus susitikimui pirmavo nepadoriu 37 taškų skirtumu – 63:26. Po didžiosios pertraukos „Dantransos“ puolimo banga kiek atslūgo, tačiau skirtumas tarp komandų toliau augo, o po trijų kėlinių BC „Pakuonis-Energija“ turėjo milžinišką 45 taškų deficitą – 40:85. Ketvirtajame kėlinyje „Dantransos“ krepšininkai akivaizdžiai atsipalaidavo ir leido varžovams surinkti 31 tašką, tačiau finalinė rungtynių sirena užfiksavo įspūdingą „Dantransos“ pergalę rezultatu 107:71. Vargu, ar BC „Pakuonis-Energija“ atsakomosiose rungtynėse pajėgs panaikinti 36 taškų deficitą, todėl „Dantransa“ jau gali jaustis rami dėl vietos pirmenybių pusfinalyje.
„Dantransa“ – BC „Pakuonis-Energija“ 107:71 (31-11 32-15 22-14 22-31)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Dantransa“: N. Rutkauskas 19, J. Špokas 17, T. Veisas ir D. Petkevičius po 15.
BC „Pakuonis-Energija“: L. Vainikevičius 34, M. Ylius 22, J. Davidavičius 11.
2-ąją vietą reguliariajame sezone užėmusiai „Versmei“ ketvirtfinalio etape teko „PMVD“ egzaminas. Puikiai susitikimą pradėjęs L. Lukošenkinas jau pirmajame kėlinyje pelnė 13 taškų, tačiau sėkmingas įžaidėjo žaidimas „Versmei“ neleido atsiplėšti, kadangi „PMVD“ turėjo savų atsakymų. G. Kurtinaičio ir P. Bartkevičiaus tolimų metimų dėka po pirmojo ketvirčio „PMVD“ atsiliko tik 23:26. Antrajame kėlinyje „Versmė“ ir toliau skaudžiai baudė varžovus tolimais metimais, o A. Gedminto tritaškis ketvirčio pabaigoje išvedė „Versmę“ į priekį jau 10-ies taškų skirtumu – 50:40. Antrąją rungtynių dalį sėkmingai pradėjo P. Ivanauskas, o „PMVD“ atsilikimas trumpam sumažėjo iki vienženklio. Vis dėlto D. Jurgelionio ir L. Lukošenkino duetas kartu pelnė net 20 taškų iš eilės, o „Versmės“ persvara išaugo iki 13 taškų. „PMVD“ ekipa nepasimetė ir kantriai mažino deficitą, o M. Seiliaus tolimas metimas sulig trečiojo kėlinio sirena nubraukė „Versmės“ pranašumą iki 5 taškų – 76:71. Puikią asmeninę seriją M. Seilius tęsė ir ketvirtajame kėlinyje, o po dar dviejų jo tritaškių „PMVD“ pagaliau išlygino rezultatą. Nors pražangą ties tritaškio linija išprovokavęs A. Gedminas trumpam sugrąžino „Versmei“ 3 taškų pranašumą, tačiau lemiamu metu tiksliau žaidusi „PMVD“ galiausiai palaužė varžovus rezultatu 97:93 ir prieš kito sekmadienio rungtynes įgijo 4 taškų pranašumą.
„PMVD“ – „Versmė“ 97:93 (23-26 17-24 31-26 26-17)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„PMVD“: G. Kurtinaitis 27, P. Ivanauskas 22, P. Bartkevičius 20, M. Seilius 13.
„Versmė“: L. Lukošenkinas 29, D. Jurgelionis 22, A. Gedminas 20, A. Šiumbrys 11.
„PMVD“ atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.
„Versmės“ komandos žaidėjas G. Jevstignejevas nubaustas technine pražanga.
„Pušynės“ komanda drąsiai kibo į atlapus reguliariojo sezono nugalėtojai „Tankos“ ekipai. T. Švedo sėkminga rungtynių pradžia leido „Pušynei“ išsiveržti į priekį, deja, tik trumpam. P. Knyzos taiklių metimų dėka „Tankos“ išlygino rezultatą, o netrukus ir įgijo nedidelį pranašumą. „Pušynės“ įžaidėjo E. Kebliko metimas sulig pirmojo kėlinio sirena vėl išlygino rungtynių svarstykles – 21:21. Antrąjį ketvirtį „Tankos“ pradėjo kaip iš natų: taiklūs tolimi metimai ir greitos atakos leido komandai pagaliau spurtuoti ir susikrauti dviženklę persvarą. Stringantis „Pušynės“ puolimas dar labiau pagilino komandos problemas, o įpusėjus rungtynės „Tankos“ jau pirmavo 49:30. Trečiajame kėlinyje „Pušynė“ galėjo pasikliauti tik T. Švedo ir E. Kebliko individualiais veiksmais, tuo tarpu dar vieną kėlinį laimėjusi „Tankos“ ėmė triuškinti savo priešininkus – 71:44. Ketvirtajame kėlinyje asmeninį šou surengė L. Marčiulionis – keturi snaiperio tolimi metimai per poros minučių atkarpą vainikavo triuškinančią „Tankos“ krepšininkų pergalę rezultatu 100:59.
„Tankos“ – „Pušynė“ 100:59 (21-21 28-9 22-14 29-15)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Tankos“: P. Knyza 23, L. Marčiulionis 21, L. Krušniauskas 13, D. Matulevičius 11.
„Pušynė“: T. Švedas 21, E. Keblikas 16, G. Andreikėnas 8.
Jau rungtynių pradžioje 12 taškų sumetęs V. Celiešius leido Birštono SC „Marlukui“ galingai pradėti ketvirtfinalio akistatą su „Stadionu“, o jo vedami birštoniškiai nuo pirmųjų minučių sėkmingai didino savo persvarą. Be G. Maceinos rungtyniavęs „Stadionas“ dažnai klydo ir po pirmojo ketvirčio atsiliko 14:27. Nors D. Mockaus taškai kiek pagerino „Stadiono“ reikalus puolime, tačiau pagrindinė komandos problema buvo dažnos klaidos. Birštono SC „Marlukas“ nuolat spaudė varžovus po visą aikštelę, o perimti kamuoliai leido rinkti lengvus taškus. Komandos didžiąją pertrauką pasitiko SC „Marlukui“ pirmaujant 49:29. Trečiojo kėlinio pradžioje Birštono komandos persvara dar labiau išaugo, tačiau tada SC „Marluko“ krepšininkai atsipalaidavo ir leido varžovams priartėti. E. Seniūno taškų dėka „Stadionas“ sumažino atsilikimą iki 18 – 49:67. Nors ketvirtajame kėlinyje rungtynių nugalėtojas nebekėlė abejonių, Birštono SC „Marlukas“ nepasinaudojo gera proga prieš atsakomąją dvikovą dar labiau padidinti pranašumo. V. Diškevičiaus ir E. Žemaičio taškai leido SC „Marlukui“ išlaikyti solidžią persvarą, tačiau D. Mockaus ir A. Snapaičio tritaškiai rungtynių pabaigoje galiausiai apkarpė „Stadiono“ deficitą iki 20-ies taškų. Birštono SC „Marlukas“ iškovojo pergalę rezultatu 92:72, tad „Stadionui“, norint patekti į pusfinalį, būtina pergalė bent 21 taško skirtumu.
Birštono SC „Marlukas“ – „Stadionas“ 92:72 (27-14 22-15 18-20 25-23)
Rezultatyviausi žaidėjai:
Birštono SC „Marlukas“: A. Rybelis 19, V. Celiešius 17, V. Diškevičius 16, P. Baltušninkas 13.
„Stadionas“: D. Mockus ir E. Seniūnas po 21, A. Snapaitis 16, R. Marcinkevičius 10.
„Stadiono“ komandos žaidėjas R. Marcinkevičius nubaustas technine pražanga.