Esame laimingi, nes esame laisvi!

17 kovo, 2026

Saulėtą Kovo 11-osios rytą, nešini Lietuvos trispalvėmis ir pasipuošę tautine atributika, prieniečiai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Nuo pat ryto Laisvės aikštėje šurmuliavo šventinė mugė, o Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prieigose būriavosi žygeiviai, leidęsi į žygį iškilių Prienų krašto žmonių pėdsakais. Šventinis renginys tradiciškai prasidėjo malda už tėvynę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, o pasisėmę vilties ir ramybės, prieniškiai patraukė Laisvės aikštės link. Čia mūsų poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais „Tai gražiai mane augino“ susirinkusiuosius pasitiko Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“, simboliškai prisijungusi prie kovo 10 dieną Lietuvoje vykusios Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos inicijuotos akcijos „Skaitome Justiną Marcinkevičių“.
Renginio pradžioje Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas į susirinkusiųjų rankas perdavė susitelkimą ir vienybę simbolizuojančią trispalvę, kuri, skambant Tautiškai giesmei, suplevėsavo Laisvės aikštėjė. Netrukus pasigirdo trys salvės – už Lietuvos valstybę, tautos vienybę ir taiką. Ją ginti ir saugoti renginio metu pasižadėjo jaunieji šauliai, kurių priesaiką palaimino Prienų parapijos diakonas Gediminas Olsevičius.
Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui pasveikinus gyventojus su švente, šventinę nuotaiką kūrė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“ bei liaudiškų šokių kolektyvas „Ringis“, susirinkusiuosius savo pasirodymu nustebino ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologai kartu su savo keturkojais. Na, o šventę vainikavo tradicinis ėjimas už tautos vienybę.
Rimantė Jančauskaitė

