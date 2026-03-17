Esame laimingi, nes esame laisvi!

Saulėtą Kovo 11-osios rytą, nešini Lietuvos trispalvėmis ir pasipuošę tautine atributika, prieniečiai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Nuo pat ryto Laisvės aikštėje šurmuliavo šventinė mugė, o Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prieigose būriavosi žygeiviai, leidęsi į žygį iškilių Prienų krašto žmonių pėdsakais. Šventinis renginys tradiciškai prasidėjo malda už tėvynę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, o pasisėmę vilties ir ramybės, prieniškiai patraukė Laisvės aikštės link. Čia mūsų poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais „Tai gražiai mane augino“ susirinkusiuosius pasitiko Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“, simboliškai prisijungusi prie kovo 10 dieną Lietuvoje vykusios Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos inicijuotos akcijos „Skaitome Justiną Marcinkevičių“.
Renginio pradžioje Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas į susirinkusiųjų rankas perdavė susitelkimą ir vienybę simbolizuojančią trispalvę, kuri, skambant Tautiškai giesmei, suplevėsavo Laisvės aikštėjė. Netrukus pasigirdo trys salvės – už Lietuvos valstybę, tautos vienybę ir taiką. Ją ginti ir saugoti renginio metu pasižadėjo jaunieji šauliai, kurių priesaiką palaimino Prienų parapijos diakonas Gediminas Olsevičius.
Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui pasveikinus gyventojus su švente, šventinę nuotaiką kūrė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“ bei liaudiškų šokių kolektyvas „Ringis“, susirinkusiuosius savo pasirodymu nustebino ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologai kartu su savo keturkojais. Na, o šventę vainikavo tradicinis ėjimas už tautos vienybę.
Rimantė Jančauskaitė
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
