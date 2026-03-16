Vyko civilinės saugos pratybos

16 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 6 d. Savivaldybėje vyko civilinės saugos stalo pratybos „Evakuacija potvynio metu“, kurių metu buvo imituojamas prasidėjęs potvynis. Pratybose dalyvavo Birštono savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Birštono seniūnijos seniūnė, ugniagesių, policijos, Birštono savivaldybės įstaigų atsakingi darbuotojai.
ESOC nariai, priklausantys Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo, Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, Materialinio techninio aprūpinimo grupėms, gavę užduotis dirbo atskirose komandose. Kiekviena atsakinga grupė numatė konkrečius veiksmus pratybų tikslams pasiekti ir juos pristatė visiems pratybų dalyviams. Buvo identifikuojamos pagrindinės problemos, aptarti ir siūlyti jų sprendimo būdai, nustatyti konkretūs reagavimo algoritmai.
Pratybos buvo skirtos įsivertinti Savivaldybės ir kitų civilinės saugos sistemos institucijų gebėjimą priimti koordinuotus sprendimus, reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją ir tarpusavio sąveikos veiksmus, esant potvyniui.
Birštone situacija stabili ir nuolat sekama. Stebėti vandens lygį galima www.meteo.lt
Birštono savivalbybės inf.

