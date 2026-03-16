Vyko civilinės saugos pratybos

Kovo 6 d. Savivaldybėje vyko civilinės saugos stalo pratybos „Evakuacija potvynio metu“, kurių metu buvo imituojamas prasidėjęs potvynis. Pratybose dalyvavo Birštono savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Birštono seniūnijos seniūnė, ugniagesių, policijos, Birštono savivaldybės įstaigų atsakingi darbuotojai.
ESOC nariai, priklausantys Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo, Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, Materialinio techninio aprūpinimo grupėms, gavę užduotis dirbo atskirose komandose. Kiekviena atsakinga grupė numatė konkrečius veiksmus pratybų tikslams pasiekti ir juos pristatė visiems pratybų dalyviams. Buvo identifikuojamos pagrindinės problemos, aptarti ir siūlyti jų sprendimo būdai, nustatyti konkretūs reagavimo algoritmai.
Pratybos buvo skirtos įsivertinti Savivaldybės ir kitų civilinės saugos sistemos institucijų gebėjimą priimti koordinuotus sprendimus, reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją ir tarpusavio sąveikos veiksmus, esant potvyniui.
Birštone situacija stabili ir nuolat sekama. Stebėti vandens lygį galima www.meteo.lt
Birštono savivalbybės inf.
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-