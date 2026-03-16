Saugumas ir bendrystė: diabeto klubo „Versmė“ narių susirinkime – vertingos pamokos

Vasario mėnesį įvyko Prienų rajono ir Birštono diabeto klubo „Versmė“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Nors darbotvarkėje dominavo metinės klubo veiklos apžvalga, vadovė pasirūpino, kad popietė būtų ne tik darbinga, bet ir itin naudinga kasdieniams narių poreikiams užtikrinti.
Klubo „Versmė“ pirmininkė dr. Birutė Bartkevičiūtė atsiskaitė už 2025 metų veiklą, kuri išsiskiria ne tik aktyviu bendruomenės švietimu, bet ir glaudžiu bendradarbiavimu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei Kauno rajono ir Prienų savivaldybės visuomenės sveikatos biurais.
Prioritetas – diabeto valdymas ir prevencija
2025-aisiais Birštone sėkmingai tęstas projektas, skirtas klubo narių ir vietos bendruomenės sveikatos stiprinimui. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į cukrinio diabeto (CD) valdymą, prevenciją bei nuoseklų narių informavimą ir konsultavimą. Susirinkimo metu akcentuota, kad nariai galėjo gauti žinias „iš pirmų lūpų” – į veiklas įsitraukė kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai, kurie dalijosi patirtimi apie ligos savikontrolę bei sveikatos stiprinimą.
Teorinės žinios buvo derinamos su praktika: mokymų metu nariai mokėsi sveikos mitybos bei hipoglikemijos prevencijos principų. Siekiant, kad cukraus kiekio matavimas namuose būtų sklandus, bendruomenės nariams buvo dalijamos diagnostinės juostelės, Nuolatinio gliukozės stebėjimo (NGS) sensoriai.
Be aptartų sveikatos temų, klubas nepamiršo ir kultūrinio akcento – nariai gilino žinias apie Birštono kurorto istoriją bei mineralinių išteklių galią.
Patarė būti saugiems ir budriems
Susirinkime viešėjusi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato vyresnioji tyrėja Milda Mardosienė didžiausią dėmesį skyrė šiuo metu itin aktualiai temai – sukčiavimui. Pareigūnė detaliai apžvelgė vis dažniau pasitaikančius atvejus, kai piktavaliai bando pasisavinti gyventojų santaupas.
„Kiekvienas galime padėti sau ir artimam žmogui tiesiog būdami budrūs“, – akcentavo M. Mardosienė, pasidalindama praktiniais pavyzdžiais iš savo darbinės patirties. Susirinkimo dalyviai buvo raginami nepasitikėti įtartinais skambučiais ar žinutėmis, niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada pasitarti su artimaisiais prieš priimant skubotus finansinius sprendimus.
Antroji susitikimo dalis buvo skirta saugumui keliuose. Pareigūnė priminė pagrindines taisykles, kaip saugiai elgtis gatvėje ir tamsiuoju paros metu. Tačiau šįkart bendruomenės narių laukė ne tik teoriniai patarimai, bet ir praktinė naujovė – termopresas.
Daugeliui pažįstama situacija: per šventes gauti atšvaitai dažnai nugula stalčiuose ir neatlieka savo tiesioginės funkcijos. Siekdama tai pakeisti, M. Mardosienė prieš kelerius metus atrado inovatyvų sprendimą – nedidelį, į ranką telpantį termopresą. Jo pagalba atšvaitinė medžiaga yra tiesiog priklijuojama prie viršutinių drabužių, rankinių ar net pirštinių.
„Tai buvo ilgai brandinta mintis. Didieji termopresai yra sunkiai transportuojami ir brangūs, o šis mažas prietaisas leidžia sėkmingai „apšviesti“ gyventojus ir mokyklose, ir susitikimų metu. Džiaugiuosi, kad mano atradimu jau naudojasi ir kolegos kituose Lietuvos policijos komisariatuose“, – pasakojo tyrėja.
Susirinkimo metu „Versmės“ klubo narių drabužiai ir krepšiai buvo paženklinti ilgaamžiais atšvaitais, kurie dabar lydės juos kiekviename žingsnyje, užtikrindami matomumą ir saugumą kelyje.
Birutė Bartkevičiūtė
Prienų-Birštono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė