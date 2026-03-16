Praeities vaizdai fotografijose: 1954 m. etnografinės ekspedicijos palikimas

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus fototekoje saugoma itin vertinga fotografijų kolekcija – daugiau kaip 14 tūkstančių negatyvų ir pozityvų. Didelę jos dalį sudaro per penkis tūkstančius negatyvų, sukauptų 1951–1962 metais vykusių kompleksinių ir apžvalginių ekspedicijų metu, kai skirtinguose Lietuvos regionuose buvo renkami liaudies meno eksponatai ir dokumentuojamas vietos gyvenimas.
Fotografijos atsiradimas tapo itin svarbiu įrankiu tyrinėtojams. Laikui bėgant kinta žmogaus aplinka, buitis, papročiai, nyksta pastatai ir net ištisos gyvenimo formos. Fotografija leidžia tiksliai ir greitai užfiksuoti šiuos pokyčius, todėl yra nepakeičiamas etnologijos, istorijos ir sociologijos tyrimų šaltinis. Ji saugo jau išnykusius vaizdus, įamžina žmones ir kasdienybės momentus, leidžiančius šiandienos žiūrovui tarsi sugrįžti į praeitį.
Ekspedicijų metu tyrinėtojai siekė užfiksuoti kuo platesnį gyvenimo vaizdą. Fotografijose įamžinti apylinkių peizažai, kaimų panoramos, kryžiai, koplytėlės, bažnyčios, kapinės, sodybos ir jų pastatai. Taip pat fotografuoti interjerai, buities daiktai, darbo įrankiai, audiniai, tradiciniai drabužiai, tautiniai kostiumai, įvairūs amatai ir vietos gyventojai. Sprendimą, ką verta fotografuoti, dažniausiai priimdavo ekspedicijos vadovė.
1954 metais Vilniaus valstybinio dailės muziejaus (dabar – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) surengta kompleksinė mokslinė-etnografinė ekspedicija buvo ketvirtoji. Ji vyko nuo liepos 5 iki 31 dienos Didžiosios ir Mažosios Nemuno kilpų teritorijoje – tuometiniuose Jiezno ir Prienų rajonuose. Ekspedicijai vadovavo muziejaus Liaudies meno skyriaus vedėja Akvilė Mikėnaitė, o fotografavo muziejaus vyriausiasis buhalteris Antanas Šeduikis.
Per beveik mėnesį trukusią ekspediciją aplankyta daugybė vietovių: Birštonas ir Birštono vienkiemis, Bučiūnai, Būda, Dimšiškės, Geležūnai, Gojus, Eržamkava, Matiešonys, Moibelė, Nemajūnai, Padvariškės, Panemunis, Paverkniai, Pelėšiškės, Punia, Siponys, Šaltinėnai, Škėvonys, Širviniai, Tauliukai, Vaitiškės ir kiti kaimai. Ekspedicijos dalyviai keliavo atviru sunkvežimiu, kuriame tilpo ir tyrimams reikalinga įranga, ir surinkti eksponatai.
Muziejaus darbuotojams talkino Vilniaus valstybinio universiteto bei Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto studentai. Ekspedicijoje dalyvavo etnografijos studentės Genė Šmigelskytė, Liutkevičiūtė, Julė Liutkevičiutė, Marija Tamošiūnaitė, Zosė Trečiokaitė ir Antanina Krevėnaitė, taip pat jaunieji keramikai Birutė Mikučionytė, Liucija Šulgaitė, Bronius Baliulevičius, Povilas Sidaravičius bei architektai Jaunutis Makariūnas ir Julius Masalskas. Kai kurie iš jų tokiose ekspedicijose dalyvavo jau ne pirmą kartą.
1954 metų Liaudies meno skyriaus ataskaitoje pažymima, kad ekspedicijos metu surinkti 73 liaudies meno eksponatai, nupiešta 219 piešinių ir surinkta 233 lapai aprašomosios medžiagos. Fototekoje iš šios ekspedicijos saugomi 422 negatyvai, kuriuose užfiksuotas to meto gyvenimas. Nors dalis kadrų yra prastesnės kokybės ar pasikartojantys, didžioji jų dalis išlieka vertingu dokumentiniu liudijimu.
Fotografijose matome Didžiosios ir Mažosios Nemuno kilpų kraštovaizdį, sodybinius pastatus, įvairių tipų gyvenamuosius namus, tarp jų – ir retai pasitaikančią dūminę pirkią. Užfiksuoti ūkiniai pastatai, daržinė, nedidelė jauja, vadinta „pirtimi“, dekoruotas tvartas. Negatyvuose įamžinti ir Jundeliškių dvaro pastatai – gyvenamasis namas, svirnas bei kalvė.
Svarbią vietą fotografijose užima sakralinis paveldas: kryžiai, pakelės kryželiai, kapinių vartai, kapinės. Taip pat įamžintas Birštono klebonijos pastatas su dviaukščiu prieangiu, Nemajūnų kapinių koplyčia, Nemajūnų ir Punios bažnyčios.
Ekspedicijos metu daug dėmesio skirta ir žmonėms. Fotografijose matome vietos gyventojus – moteris su tradiciniais šventadieniniais drabužiais, merginas tautiniais kostiumais, vyrus su to meto kasdieniais rūbais. Užfiksuoti ir kasdienybės momentai: skalbimas geldoje, skalbinių džiovinimas ant tvorų ar virvių, darbas ūkyje.
Į objektyvą pateko ir įvairūs buities daiktai: vaikystę menanti lovelė, retai aptinkamas kraičkubilis su jame saugomu turtu, rankšluostinės su rankšluosčiais, audiniai. Vienoje sodyboje nufotografuotas avilynas, kuriame matyti ir rėminiai, ir kelminiai aviliai, net šiaudais apšiltintas avilys. Bitininkas, pasipuošęs kostiumu ir užsidėjęs tinklelį, fotografuotas prie avilio su spietine rankoje.
Nuotraukose atsispindi ir tuometinė technikos pažanga – įamžinti traktoristai bei traktoriaus detalės. Tarp užfiksuotų vaizdų išliko ir dar nepaskendęs Birštono simbolis – Banginukas.
Bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Birštono muziejus parengė fotografijų parodą „Ekspedicija po Birštono kraštą. 1954 m.“, kurioje pristatomi 1954 metų etnografinės ekspedicijos vaizdai. Parodoje eksponuojamos nuotraukos leidžia iš naujo pažvelgti į Nemuno kilpų krašto žmonių kasdienybę, architektūrą ir tradicijas, užfiksuotas prieš daugiau nei septynis dešimtmečius.
Maloniai kviečiame į fotografijų parodos „Ekspedicija po Birštono kraštą. 1954 m.“. pristatymą, kuris vyks 2026 m. kovo 18 d. 16.00 val. Birštono muziejuje (Vytauto g. 9, Birštonas). Parodoje pristatomos unikalios 1954 metų etnografinės ekspedicijos fotografijos (Vaitiškių, Siponių, Šaltinėnų, Jundeliškių, Nemajūnų ir kitų kaimų), saugomos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus fototekoje. Tai reta proga iš arti pamatyti istorinius kadrus, atskleidžiančius Nemuno kilpų krašto žmonių gyvenimą, aplinką ir tradicijas XX amžiaus viduryje.
Iš daugiau nei keturių šimtų ekspedicijos negatyvų parodai kruopščiai atrinkta 81 fotografija. Šie kadrai leidžia pažvelgti į XX amžiaus vidurio Lietuvos kaimo gyvenimą, jo architektūrą, tradicijas ir žmones – pasaulį, kuris šiandien jau gerokai pasikeitęs, tačiau fotografijose išliko gyvas ir autentiškas.
Pagal LNDM informaciją straipsnį parengė Birštono muziejaus muziejinės veiklos administratorė Irma Kereišienė.
