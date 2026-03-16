LSA valdybos nariai aptarė iniciatyvas švietimo, saugomų teritorijų srityse

Kovo 4 dieną vykusiame nuotoliniame išplėstiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje merai aptarė iniciatyvas, susijusias su pradinio ugdymo bei saugomų teritorijų temomis, svarstė asociacijos įstatų keitimo projektą.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė merams pristatė iniciatyvą „SAUgoma ir TAU: kaip savivaldybių ir saugomų teritorijų partnerystė kuria vertę regionams“. Tarnybos vadovė akcentavo, kad šių teritorijų tvarkymas – bendra atsakomybė turint ribotus resursus ir siekiant išsaugoti visam regionui svarbius objektus, todėl tikslinga svarstyti galimas bendradarbiavimo su savivaldybėmis kryptis, tokias, kaip jungtiniai finansavimo modeliai, deleguotos priežiūros sutartys, bendri projektai su vietos bendruomenėmis.
Kalbėta ir apie galimybę iš Kelių priežiūros ir plėtros programos kasmet panaudoti 532 tūkstančius eurų tvarkyti kelius, kurie veda prie saugomų teritorijų objektų, savivaldybėms prisidedant iki 30 procentų lėšų. Tokiu atveju būtų derinami prioritetiniai objektai, kuriama bendra regioninė prieinamumo strategija.
Kita bendradarbiavimo galimybė – jungtinės parkų tarybos, rengiant reguliarius susitikimus su merais ir administracijomis, sprendžiant bendruosius klausimus, kuriant planus. A. Jasinavičiūtė-Trakimienė taip pat pabrėžė, kad saugomų teritorijų sistema gali būti puikus partneris savivaldybėms rengiant bei teikiant „Interreg“ projektų paraiškas, ieškant partnerių Baltijos regione, vystant pasienio ir regioninius maršrutus bei kita.
Įstaigos ,,Švietimas numeris vienas“ vadovė Laura Masiliauskaitė valdybai pristatė Šešerių metų pradinio ugdymo pilotinio modelio projektą. Pasak jos, Lietuvos pradinio ugdymo sistema užtikrina tvirtus mokinių mokymosi pagrindus, tačiau pereinamuoju laikotarpiu į 5–6 klases dažnai susiduriama su mokymosi nuoseklumo ir vaikų emocinės gerovės iššūkiais, todėl svarbu diskutuoti apie pradinio ugdymo struktūrinius sprendimus, galinčius užtikrinti sklandesnį ugdymo tęstinumą.
Šio projekto tikslas – mokslinio tyrimo metodais išbandyti 6 metų pradinio ugdymo pilotinį modelį projekte dalyvaujančių savivaldybių mokyklose ir įvertinti jo rezultatus.
Valdybos nariai taip pat svarstė LSA įstatų keitimo projektą, kurį ketinama teikti tvirtinti LSA suvažiavimui balandžio 16 dieną.
LSA informacija
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
