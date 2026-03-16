Likti negalima išvykti: kur dėsite kablelį jūs?

Prienų krašte gyvena kūrybingi, žingeidūs ir veiklūs jauni žmonės. Jie aktyviai dalyauja savanoriškoje veikloje, įvairiuose projektuose, turi daug minčių, kūrybinių idėjų bei motyvacijos jas įgyvendinti. Deja, ateina metas, kai jaunimas užauga – išvyksta studijuoti į didesnius miestus, neretai ten ir pasilieka. Paradoksalu – Prienų kraštas gražėja, bet jaunų žmonių mažėja. Kodėl (ne)verta grįžti į Prienus? Ką dar turime padaryti, kad mūsų jaunimas norėtų čia dirbti, kurti šeimas ir ateitį? Atsakyti į šiuos klausimus bandyta kovo 5 dieną jaunimo debatuose „Kur dėti kablelį? Likti negalima išvykti“.
Po pamokų į Prienų rajono savivaldybės vicemero Deivido Dargužio inicijuotą jaunimo diskusiją gausiai susirinkę jauni žmonės vos sutilpo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje. Tai rodo, jog jaunimui rūpi, kokioje aplinkoje gyvename šiandien ir kokioje gyvensime rytoj, kad jaunimas vertina gimtojo krašto privalumus, bet pastebi ir problemines sritis, turi ką pasakyti ir nori dalyvauti sprendimų priėmime.
Vienos tiesos nebūna, todėl ir diskusijos-debatų metu jaunimas pasiskirstė į dvi grupes: propoziciją, įvertinusią gyvenimo Prienų krašte privalumus, ir opoziciją, suabejojusią galimybėmis kurti gyvenimą Prienuose ir aplinkiniuose miesteliuose. Ir vieni, ir kiti turėjo pasiruošę svarių argumentų, kodėl verta ar neverta sugrįžti į Prienus. Dar prieš debatus šia tema jaunimas kalbino žinomus Prienų krašto žmones, praeivius, surinko nemažai duomenų, oficialios statistikos apie gyvenimo Prienuose ir didesniuose miestuose skirtumus – darbo ir užimtumo galimybes, būsto nuomą ir įperkamumą, atsižvelgiant į darbo užmokestį, migracijos, gimstamumo rodiklius ir kt. Jais remiantis grindė ir savo nuomonę, kodėl (ne)verta kurti gyvenimo mūsų krašte.
Nuomonę, jog Prienuose yra visos galimybės kokybiškam gyvenimui, gynę propozicijos atstovai akcentavo tokius Prienų krašto privalumus, kaip: mažesnė konkurencija įsidarbinti ar kurti savo verslus, pigus būstas, nemokami renginiai, žemos pramogų kainos. Tuo tarpu oponentai atkreipė dėmesį į tokius trūkumus, kaip mažesnis darbo užmokestis ir apskritai kvalifikuotų darbo vietų trūkumas, kas, jaunimo nuomone, reiškia, jog nuosavam būstui su vietinėmis pajamomis taupyti reikia kur kas ilgiau.
Išklausę pranešėjų argumentus už ir prieš, jauni žmonės turėjo daugybę klausimų savo oponentams, į diskusiją aktyviai įsijungė ir tie, kurie jau buvo išvykę studijuoti ir/ar gyventi svetur, bet tolimesnį gyvenimą kurti pasirinko būtent Prienų krašte. Jie savo asmenine patirtimi skatino jaunimą rinktis gyvenimą Prienuose, mat Prienai įsikūrę tokioje vietoje, kad čia gyvenantys į darbus didmiestyje nuvažiuoja daug greičiau nei patys didmiesčių gyventojai, be to, šiais laikais nemažai darbdavių suteikia galimybę dirbti kone iš bet kur.
Kaip renginio pradžioje, sveikindamas susirinkusiuosius, sakė vicemeras D. Dargužis, diskusijos tema aštri, bet labai aktuali. Tai patvirtino ir daugiau nei dvi valandas užsitęsusi diskusija, kurios moderatorė Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja, debatų klubo anglų kalba vadovė Vilija Gustaitytė pripažino, jog tai vieni ilgiausių debatų, kuriuos jai teko moderuoti.
Į šiuos debatus galima pasižiūrėti, kaip į tam tikrą žaidimą, mat jaunimas iš anksto buvo susiskirstęs į komandas, o dalyvių argumentus ir iškalbą vertino komisija: vicemeras Deividas Dargužis, Prienų 206 šaulių kuopos vadas Lukas Malinauskas, Prienų „Žiburio“ gimnazijos Mokinių seimo prezidentas Dovydas Pacukonis, jaunoji maltietė Luka Uogintaitė, verslininkas Jaunius Mališauskas ir Jaunimo erdvės „Prienas“ jaunimo darbuotoja Žaneta Židonienė. Tačiau tai gali būti puikus atspirties taškas, nurodantis kryptį, kuria linkme eiti, kad jaunimas po studijų, o galbūt šiek tiek vėliau sugrįžtų į savo kraštą, nes, kaip pastebėjo savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, jaunimas geriausiai žino, ko trūksta Prienams.
Pasibaigus diskusijoms vicemeras D. Dargužis padėkojo debatų dalyviams, organizatoriams, moderatorei, komisijos nariams bei visiems atvykusiems diskutuoti, o po renginio visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti picomis.
Buvo įdomu išgirsti, ką apie gyvenimo perspektyvas Prienų krašte mano jaunimas, išgirsti jų argumentus, kurie nustebino brandumu. Tikime, jog ateityje Prienai taps dar gražesni, dar saugesni ir tuo pačiu patrauklesni jauniems žmonėms, o pasisėmęs naujų žinių ir patirties jaunimas sugrįš į gimtąjį kraštą.
Rimantė Jančauskaitė
-
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-