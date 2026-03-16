Konkurse „Sidabriniai balsai“ atstovaus Prienų kraštui

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studija „Cukraus pudra“ sėkmingai pasirodė Nacionalinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ pirmajame ture ir komisijos sprendimu pateko į antrąjį konkurso etapą.
Atrankoje dalyvavo penki Prienų rajono kolektyvai, iš jų sėkmė lydėjo „Cukraus pudros“ dainininkus, kurie atstovaus Prienų rajonui kitame konkurso ture.
Komisijos sprendimu į antrąjį konkurso etapą iš 144 kolektyvų ir solistų, pateikusių vaizdo įrašus, atrinkti 66 dalyviai. Jų pasirodymai vyks kovo – balandžio mėnesiais atskiruose regionuose.
Konkursas „Sidabriniai balsai“ yra nuo 1971-ųjų gyvuojanti tradicija, kas penkerius metus suburianti Lietuvos vokalinius ansamblius ir solistus. Konkurso tikslas – puoselėti kamerinio muzikavimo tradicijas, aktyvinti vokalinio žanro veiklą, populiarinti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą. Juo siekiama skatinti kurti naujus kolektyvus, taip pat įvertinti vokalinių ansamblių meninį lygį, išrinkti geriausius bei pakviesti aktyviai rengtis 2028 m. Lietuvos dainų šventei.
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
