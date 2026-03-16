Konkurse „Sidabriniai balsai“ atstovaus Prienų kraštui

16 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studija „Cukraus pudra“ sėkmingai pasirodė Nacionalinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ pirmajame ture ir komisijos sprendimu pateko į antrąjį konkurso etapą.
Atrankoje dalyvavo penki Prienų rajono kolektyvai, iš jų sėkmė lydėjo „Cukraus pudros“ dainininkus, kurie atstovaus Prienų rajonui kitame konkurso ture.
Komisijos sprendimu į antrąjį konkurso etapą iš 144 kolektyvų ir solistų, pateikusių vaizdo įrašus, atrinkti 66 dalyviai. Jų pasirodymai vyks kovo – balandžio mėnesiais atskiruose regionuose.
Konkursas „Sidabriniai balsai“ yra nuo 1971-ųjų gyvuojanti tradicija, kas penkerius metus suburianti Lietuvos vokalinius ansamblius ir solistus. Konkurso tikslas – puoselėti kamerinio muzikavimo tradicijas, aktyvinti vokalinio žanro veiklą, populiarinti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą. Juo siekiama skatinti kurti naujus kolektyvus, taip pat įvertinti vokalinių ansamblių meninį lygį, išrinkti geriausius bei pakviesti aktyviai rengtis 2028 m. Lietuvos dainų šventei.
„Gyvenimo“ informacija

