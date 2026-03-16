Kovo 3 dieną Veiverių bibliotekoje paminėjome Lietuvių kalbos dienas. Į edukacinę popietę „Kaip keliauja draudžiamos knygos“ pakvietėme Prienų r. Suvalkijos gimnazijos Veiverių T. Žilinsko skyriaus 3 klasės moksleivius kartu su mokytojomis Vale Petkevičiene ir Snieguole Kleizaite.
Renginio metu prisiminėme sudėtingą, bet lietuvių tautai itin svarbų Lietuvos spaudos draudimo laikotarpį (1864–1904 m.). Net 40 metų carinės Rusijos valdžia buvo uždraudusi lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, o knygos buvo leidžiamos tik kirilica. Nepaisant draudimų, lietuviškas žodis nežuvo – jį išsaugojo drąsūs ir pasiaukojantys knygnešiai. Pasakojome moksleiviams apie jų rizikingas keliones per sieną, apie slėptuves, slaptus skaitymus ir tikėjimą laisvu žodžiu.
Ypač didelį dėmesį skyrėme vienam žymiausių knygnešių, tautinio atgimimo veikėjui Jurgiui Bieliniui, kurio 180-ąsias gimimo metines minime šiais metais. Jo veikla ir drąsa tapo įkvėpimu daugeliui. Taip pat prisiminėme Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinius, kurie taip pat „ragavo“ knygnešio duonos ir prisidėjo prie lietuviško žodžio išsaugojimo.
Kad mokiniai geriau pajustų to laikotarpio dvasią, pasiūlėme jiems praktinę užduotį – pabandyti užrašyti savo vardą kirilica. Tai tapo puikia proga suprasti, kodėl lietuviams buvo svarbu išsaugoti savąją abėcėlę. Renginio pabaigoje visi įsitraukė į nuotaikingą edukacinį žaidimą „Knygnešys“, kuriame reikėjo „pernešti“ draudžiamas knygas išvengiant kliūčių.
Tokios edukacijos primena, kad kalba – tai ne tik bendravimo priemonė, bet ir tautos tapatybės pagrindas. Laisvas žodis, kurį šiandien laikome savaime suprantamu dalyku, buvo iškovotas drąsių žmonių pastangomis. Saugokime ir branginkime jį.
Oksana Venckūnienė
Veiverių bibliotekos bibliotekininkė
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-