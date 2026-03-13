Stakliškėse skambės istorija – bendruomenę sujungs projektas „Eina garsas“

Ar įmanoma istoriją ne tik skaityti ar klausyti, bet ir išgirsti, pamatyti bei patirti? Stakliškėse šiemet to bus siekiama naujame bendruomenės kultūros cikle „Eina garsas“, kuris nuo kovo iki vasaros kvies žmones į pasakojimų vakarus, kūrybines dirbtuves, koncertus, žygius ir net interaktyvią meninę erdvę. Projektas sujungs vietos žmonių prisiminimus, vaikų kūrybą, profesionalių menininkų darbus ir gyvą muziką.
Istorija, kuri pasakojama gyvai
Ciklą pradės pasakojimų vakaras „Gyva istorija“ jau kovo 11 d. 17.30 val. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre. Tai nebus tradicinė paskaita ar minėjimas. Savo intriguojančiais, detektyviniais patyrimais dalinsis LGGRT centro istorikas Dalius Žygelis, kuris papasakos apie dokumentinį filmą „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“. Ši istorija primins, kad didieji Lietuvos įvykiai visada turi labai asmenišką ir žmogišką pusę. Vakarą papildys Andriaus Zalieskos-Zalos koncertinė programa.
Siena, kurią galima išgirsti
Vienas įdomiausių projekto elementų – meninis kūrinys ant Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro sienos. Kūrinį kurs Vilniaus dailės akademijos tapybos magistras Linas Kaziulionis, kurio darbai jau puošia viešąsias erdves Lietuvoje, Indijoje, Amerikoje, Italijoje, Danijoje, Švedijoje ir kitose šalyse. Menininkas yra pelnęs „Jaunojo tapytojo prizą“ Baltijos šalyse ir „Geriausio Europos sieninės tapybos menininko“ apdovanojimą Italijoje.
Ši siena bus ypatinga – prie jos bus įrengtos ausinės, per kurias lankytojai galės klausytis specialiai šiam projektui įrašytų krašto patriotinių dainų. Tai tarsi mažas „menas su ausinėmis“, leidžiantis istoriją patirti labai asmeniškai – sustojus, įsiklausius ir trumpam pasineriant į muziką.
Moksleiviai kurs savo laisvės istoriją
Projekte svarbi vieta skirta jaunajai kartai. Kūrybinėse dirbtuvėse „Mano laisvės erdvė“ moksleiviai kartu su dailininke ir edukatore Božena Naruševič kurs plakatus, kalbančius apie laisvę ir bendruomenę. Skirtingomis dailės technikomis sukurti darbai virs paroda – savotiška „laisvės galerija“ kultūros centro erdvėse. Joje atsiskleis moksleivių požiūris į patriotizmą ir šiandienos Lietuvą. Dirbtuvės vyks balandžio 13 ir 14 dienomis.
Kai dainuoja visa bendruomenė
Vienas laukiamiausių renginių – patriotinių dainų vakaras „Eina garsas“, vyksiantis gegužės 15 d. 18 val. Tai ne tik koncertas, bet ir bendras dainavimas, kuriame susijungs ansambliai, jaunimas ir vyresnieji. Patriotinės dainos Lietuvoje visada buvo daugiau nei muzika – jas dainavo partizanai, tremtiniai, Sąjūdžio žmonės. Todėl šiame vakare svarbiausia ne scena, o bendras jausmas, kad visi tampa vieno pasakojimo dalimi. Vakaro svečias operos solistas Eugenijus Chrebtovas.
Muzikinis žygis per istoriją
Projektas pakvies ir į neįprastą patirtį – muzikinę ekskursiją „Garsas eina per kraštą“. Tai kelionė po Stakliškių apylinkes, kur susitinka istorija, gamta ir muzika. Kelias ves nuo Atminimo kalnelio iki Gojaus miško partizanų žeminės, nuo senųjų kapinių iki gamtos paminklų. Žygio metu skambės dainos, pasakojimai, o pabaigoje dalyvių lauks bendruomenės piknikas prie Guostaus ežero. Žygis numatomas gegužės viduryje.
Istorija kino ekrane ir scenoje
Kino vakaras „Ekrane – laisvė“ – dokumentinio filmo „Nova Lituania“ peržiūra ir susitikimas su režisieriumi Karoliu Kaupiniu. Po filmo žiūrovai bus kviečiami į pokalbį ir diskusiją apie filme keliamas temas, istorijos interpretacijas bei jų ryšį su šiandiena. Tai bus ne tik kino peržiūra, bet ir gyvas susitikimas, leidžiantis giliau pažvelgti į Lietuvos istoriją ir jos atspindžius kultūroje.
Baigiamasis projekto renginys
Projektą vainikuos Atminties-garso sienos atidarymas ir šiuolaikinė teatro „Kosmos Theatre“ oratorija „Šerkšnas“. Ši išskirtinė muzikinė-teatrinė patirtis sujungs autentišką tremtinio Algirdo Pūro pasakojimą su elektroakustine muzika ir erdviniu garsu. Kūrinys pasakos apie lietuvio tremtį į Sibirą, partizaninę kovą, sudėtingus išgyvenimus ir žmogaus stiprybę, o jautrus pasakojimas kartu su muzika sukurs stiprią emocinę patirtį žiūrovams. Renginys numatomas liepos 6 d. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre.
Projektas bendruomenės kultūros ciklas „Eina garsas“ primena paprastą, bet svarbią mintį – istorija gyva tol, kol apie ją kalbame, dainuojame ir perduodame ją kitoms kartoms. Kviečiame lankytis renginiuose ir tai patirti patiems. Visi renginiai nemokami.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Įgyvendina Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras.
Meida Mikučionienė,
Projekto vadovė