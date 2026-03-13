Savivaldybėje pristatyta Živilės Vaičiukynienės tapybos paroda „Kuždant pavasariu“

Kovo 6 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos pastato antrajame aukšte pristatyta menininkės Živilės Vaičiukynienės tapybos paroda „Kuždant pavasariu“. Paroda kviečia įsiklausyti į bundančias spalvas, trapias formas ir pavasario alsavimą.
Parodos iniciatorė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Rusevičienė pasidžiaugė, kad paroda atidaroma beveik Tarptautinės moters dienos išvakarėse. Pasak jos, tai simboliška, nes menininkės darbuose jaučiami subtilūs, moteriški potėpiai – lengvi, plastiški, svajingi, įnešantys į kūrinius grakštumo ir jautrumo.
Nors kūrėja gyvena Kauno rajone, kūrybai ir poilsiui nuo miesto šurmulio ji pasirinko Prienų kraštą. Menininkė pasakojo, kad ilgai ieškojo vietos, kur galėtų kurti, kol vieną dieną, privažiavusi prie senųjų kareivinių, suprato radusi tai, ko ieškojo. „Tai nepaprastai graži vieta prie Nemuno. Prienuose patirtas žmonių nuoširdumas ir priėmimas man buvo labai svarbus. Kai pradėjau čia kurti, nustebau – per metus tiek darbų nesukurdavau, kiek sukuriu būdama čia“, – sakė autorė.
Menininkė juokavo, kad iš pradžių jos sprendimą skeptiškai vertinę vaikai dabar patys nekantriai laukia galimybės atvykti į Prienus – šeimoje net sudarytas vasaros atostogų grafikas. „Prienai mums su vyru tapo savotiškais pabėgimo namais“, – dalijosi kūrėja, dėkodama už šiltą priėmimą ir džiaugdamasi, kad pirmąją autorinę parodą gali pristatyti būtent Prienų rajono savivaldybėje. Ji dėkojo Prienų rajono savivaldybei už kuriamą jaukią, gyvą miesto atmosferą. „Man labai gera matyti, kaip tvarkosi miestelis, kokie sprendimai priimami, kokio lygio kultūrinis gyvenimas čia kuriamas. Didžiuojuosi galėdama tai parodyti ir savo artimiesiems. Ačiū Jums už palaikymą, už tą jaukumo ir namų jausmą, kurį čia kuriate“, – sakė autorė.
Menininkę pasveikino Savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis ir Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė. „Gera girdėti, kad Prienai jus įkvepia ir čia galite kurti bei atsiskleisti. Tai dar labiau motyvuoja mus stengtis, kad mūsų krašte gyventi būtų gera. Ačiū už Jūsų darbus – jie į Savivaldybę atnešė pavasario nuotaiką“, – sakė vicemeras, palinkėdamas autorei kūrybinės sėkmės ir pakviesdamas ateityje pristatyti naujas parodas.
Autorę taip pat sveikino Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atstovai bei jos talento gerbėjai.
Paroda Prienų rajono savivaldybėje veiks iki gegužės 6 d. Kovo 17 d. menininkės darbų parodos atidarymas taip pat planuojamas Lietuvos Respublikos Seime.
Prienų rajono savivaldybės informacija
