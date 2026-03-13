Nugalėjo ,,Revuonos“ komandos

13 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kovo 12 dieną Prienų sporto centre vyko Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (rajoninio) badmintono varžybos. Jose dalyvavo Prienų rajono mokyklų vaikinų ir merginų komandos.
Dėl rajono nugalėtojų vardų kovojo: ,,Žiburio“ gimnazija, ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla ir Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyrius.
Ir vaikinų, ir merginų grupėse čempionais ir čempionėmis tapo ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos komandos, antras vietas iškovojo Balbieriškio pagrindinės mokyklos vaikinai ir ,,Žiburio“ gimnazijos merginos, trečias – ,,Žiburio“ gimnazijos vaikinai ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos merginos.

