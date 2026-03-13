Nugalėjo ,,Revuonos“ komandos

Kovo 12 dieną Prienų sporto centre vyko Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (rajoninio) badmintono varžybos. Jose dalyvavo Prienų rajono mokyklų vaikinų ir merginų komandos.
Dėl rajono nugalėtojų vardų kovojo: ,,Žiburio“ gimnazija, ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla ir Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyrius.
Ir vaikinų, ir merginų grupėse čempionais ir čempionėmis tapo ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos komandos, antras vietas iškovojo Balbieriškio pagrindinės mokyklos vaikinai ir ,,Žiburio“ gimnazijos merginos, trečias – ,,Žiburio“ gimnazijos vaikinai ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos merginos.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
