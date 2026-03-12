Skriaudžiai = „Kanklės“ (IV)

Sukanka 120 metų, kai Skriaudžiuose įkurtas pirmasis kanklių ansamblis Lietuvoje
1946 m. mirė ansamblio įkūrėjas P. Puskunigis. Buvę jo mokiniai – A. Degutis, J. Šečkus, J. Alenskas, eidami paskui karstą, kankliavo gedulingas giesmes. O kanklių ansamblis dar dešimt metų tylėjo…
Laikui bėgant, mažos kanklininkų grupelės ar pavieniai muzikantai viešai paskambindavo, bet suburti didesniam ansambliui reikėjo iniciatyvios asmenybės. Toks žmogus atsirado. Kazimieras Orlauskas atsiminimuose pats apie save rašė: „Aš, gilumos Žemaitijos sūnus – žemaitukas, 1951 m. iš Pažėrų septynmetės mokyklos atvykau į Skriaudžius, į Suvalkijos žemę, septynmetės mokyklos direktoriaus pareigoms“.
Taigi, 1951 m. atvykęs į Skriaudžius, jis atkreipė dėmesį į skriaudiškių namuose turimas kankles. „Lankydamas mokinių tėvus popamokiniu metu, tirdamas mokinių gyvenimo aplinkybes, tai yra, ar jie turi pamokoms ruošti atskirą kambarį, stalą, šviesą, o gal ant stalo, kur mokinys ruošia pamokas, liejasi vyrų pasigardžiavimas samagonas, visą tą stebėdamas vienoje, kitoje vietoj mačiau kabančias ant sienos kankles“. Kanklės K. Orlauskui labai patiko.
1956 m. K. Orlauskui buvo pavesta suorganizuoti kolūkio festivalį. Būtent tada jam gimė mintis festivalio meninei daliai atgaivinti kanklių ansamblį.
Vadovauti direktorius pakvietė A. Degutį, veikloje aktyviai dalyvavo ir J. Alenskas, J. Šečkus. Ansamblis pasirodė 1956 m. įvykusiame kolūkio festivalyje. Programa festivaliui buvo parengta per tris mėnesius, ją sudarė P. Puskunigio, A. Degučio kūriniai ir lietuvių liaudies dainos. Pasisekimas buvo didžiulis. Ansamblis jaunimui buvo didelė naujiena, o pagyvenusiems – staigmena, nes buvo išsiilgę kanklių muzikos.
Iš pradžių nelengva buvo įkalbėti žmones vėl pradėti kankliuoti. Kai kurie net sakydavo, kad šventvagystė lietuviškomis kanklėmis skambinti „naujajai“ santvarkai. Bet po truputį žmonės įsidrąsino.
Būdavo momentų, kai ansambliečiams entuziazmas gesdavo, dalyviai atrodė pavargę nuo repeticijų, bet tuomet K. Orlauskas imdavosi savo plano. Jis nuvykdavo į Vilnių pas prof. P. Stepulį ar Jekilaitį, pakviesdavo į Skriaudžius atvykti, patarimų ansambliui duoti. Grįžęs ansambliečiams nieko neaiškindavo, tiesiog pasakydavo: „Mieli saviveiklininkai, girdėjau, kad mus ruošiasi aplankyti prof. Stepulis – pasitempkime“. Vėl gimsta energija, punktualumas, repeticijos pilnos dalyvių. Susitikimo metu ansambliečiai vėl atgimdavo. Tie K. Orlausko veiksmai buvo nuolat kartojami. Ansamblio dvasią stiprindavo ir kitais būdais: „jei kurio ansamblio dalyvio būdavo vardo ar gimimo diena, tai po repeticijų stalai, kėdės į aikštę, moterys su produktais, o vyrai su konkretesniu produktu ir vėl ryšys stiprus“, prisiminimais 1989 m. dalijosi K. Orlauskas. Taip ansamblis gyvavo kaip tikra šeima.
Kadangi repeticijoms vietos nebuvo, tai kanklininkai pradėjo rinktis į Orlauskų namus, kuriuose glaudėsi trejus metus, kol Skriaudžiuose buvo įsteigti kultūros namai. Čia, vadovaujami A. Degučio, repetavo kanklininkai ir ansamblio dainininkų grupė, buvo sunkūs laikai, elektros nebuvo, pasišviesdavo žibaline lempa, specialiai tam K. Orlauskas kanistrą žibalo nupirko, penkias liktarnas. „Repeticijos dažnai baigdavosi 24 valandą, o kartais pusę pirmos ar pirmą valandą nakties. Repeticijų dalyviai po įtempto darbo išeidavo, o kas lieka šeimininkams. Lieka tušti repeticijų vieta ir darbas: atidarome langus, šluojame patalpas, nešame žemes su nuorūkomis ir apie antrą nakties visa mano šeima: mažamečiai penki vaikai, mudu su žmona einame į poilsį“. Ir K. Orlauskas, ir jo šeima buvo atsidavusi tam, ką daro, ir mylėjo savo veiklą, o ta našta buvo maloni. Tačiau neįvertinta. Tad verta pagalvoti, ar dabar atsirastų bent vienas žmogus, kuris priimtų trejiems metams į savo namus ansamblio repeticijas vesti.
1957 m. ansamblis dalyvavo įvairiuose koncertuose, vienas iš jų – respublikinis studentų ir jaunimo festivalis, kuriame laimėjo pirmąją vietą ir teisę dalyvauti tais pačiais metais Maskvoje vyksiančiame VI pasauliniame jaunimo ir studentų festivalyje. Tačiau ansambliečiai į Maskvą taip ir neišvyko.
1957 m. duris atvėrė Skriaudžių kultūros namai. Persikėlus į Skriaudžių kultūros namus, ansamblį nuoširdžiai globojo jų direktorė Birutė Juozaitytė-Bučelienė. Nors kultūros namuose ji dirbo neilgai, nuo to laiko ansamblio koncertų vis gausėjo – prasidėjo išvykos į Lietuvos radiją, koncertai televizijoje, konkursai, dalyvavimas Dainų šventėse. Lietuvos kino studija nufilmavo du trumpametražius dokumentinius filmus, pasirodydavo daug straipsnių to meto spaudoje.
Skriaudžių mokyklos direktoriaus K. Orlausko iniciatyva, nuo 1962 m. A. Degutis Skriaudžių mokykloje pradėjo mokyti kankliuoti ir mokinius. Kiekvienais metais mokytis pradėdavo apie 20 mokinių, tačiau metų gale jų telikdavo apie 10. Netrukus kai kurie iš jų papildė ansamblio gretas. K. Orlausko pastangų dėka mokykla nupirko kankles, tačiau, kaip teigia J. Vylius, „etnografiniam ansambliui buvo nupirktos sumodernintos kanklės. Laimė patys ansambliečiai liovėsi skambinę šiomis kanklėmis“. Tiesa, iš pradžių ansambliečiai bandė jomis skambinti, tačiau savaip. Bosinėmis kanklėmis skambino lygiai tą pačią partiją kaip ir aukštosiomis, tik ji skambėjo viena oktava žemiau. Tai labai apsunkino skambesį, tamsindavo tembrą. Tad jų buvo atsisakyta.
K. Orlausko iniciatyva prie ansamblio prisijungė ir pagyvenusių šokėjų grupė iš keturių porų. Vieni iš šokėjų – K. Orlauskas su žmona, taip pat šoko Ruseckų, Senkų, Grigų šeimos.
1960 m. Skriaudžių ansamblis iškovojo vietą dalyvauti tarp tūkstančių respublikinės dainų šventės dalyvių. Tą pačią vasarą ansamblį filmavo Lietuvos kino studija.
Ansamblis aktyviai koncertavo Marijampolėje, Kaune, Vilniuje, Kernavėje, Rumšiškėse, visų ansamblio koncertų neišvardinsi. 1965 m. pasirodyta Lietuvos televizijoje, prieš koncertą parodyta filmuota medžiaga apie kanklių meistrą J. Alenską. 1965 m. ansamblio šokėjai dalyvavo respublikinėje jubiliejinėje dainų šventėje, šokių dienoje, šoko „Kadrilį“. 1967 m. vėl koncertavo Lietuvos televizijoje, 1968 m. – universitete, Kauno literatūros muziejuje vykusiame Vydūno 100-ųjų gimimo metinių minėjime, o 1970 m. vyko ir pirmieji koncertai už Lietuvos ribų.
1970 m. mirė buvęs ansamblio vadovas, kanklių meistras, ilgametis kanklininkas Jurgis Alenskas. Pats J. Alenskas sirgdamas, prieš mirtį, yra sakęs: „Daug kam padariau kankles, bet savo šeimai nepadariau. Šeimai likau skolingas, bet tai dar ne viskas, padarysiu, kai tik pasveiksiu“, deja, nespėjo.
Ši netektis kuriam laikui susilpnino ansamblio veiklą. K. Orlauskas rašė: „J. Alenskas pasitraukė iš gyvųjų tarpo, palikdamas savo atžalyną – talentingą muzikoje savo sūnų Vytautą“. Tuometinis ansamblio vadovas A. Degutis jau buvo senyvo amžiaus ir aktyviai koncertinei veiklai tai taip pat trukdė, jam darėsi vis sunkiau vadovauti ansambliui, taigi 1976–1977 m. jam padėjo Jurgio Alensko sūnus Vytautas (dabar – LMTA Klaipėdos fakulteto docentas). V. Alenskas per trumpą laiką įnešė ir naujovių. Jam pasiūlius, kanklininkės pradėjo laikyti kankles ne gulsčias, o maždaug 45 laipsnių kampu pakreipusios viršutinį rezonatorių į žiūrovų pusę. Šis kanklių laikymo pakeitimas atvėrė naujas skambėjimo galimybes, ypač koncertuojant po atviru dangumi.
1977 m. buvo ansamblio kūrybinės ir koncertinės veiklos naujo pakilimo pradžia. Atsiminimuose K. Orlauskas itin gražius žodžius skyrė V. Alenskui: „Vytautai, aš kaip Tavo buvęs direktorius Orlauskas, Tave gerbiu ir gerbsiu. Pagarbą esi nusipelnęs savo sugebėjimais“. „Vytautai, Tu esi savo jaunystės tas gyvasis liudininkas to vargo, kai 1956 m. atgaivinau kankles, o kultūros namų nebuvo, salės neturėjome. Šaulių salė per karus stipriai apardyta ir šalta. Visos trejų metų repeticijos vyko Orlausko bakūžėje…“.
V. Alenskas interviu žurnalui „Muzikos barai“ yra pasakojęs, jog būtent šeimoje prasidėjo jo kelias į muziką. „Tėvelis vakarais po sunkių darbų paskambindavo kanklėmis ar pagrodavo fisharmonija. Tai ir aš pasistiebdamas siekiau klavišų… Greitai patyriau tercijų, o ypač sekstų atradimo džiaugsmą. Tėvo darytomis kanklėmis netrukus pradėjau vedžioti dainų melodijas“. Ne veltui vos devynerių metų sulaukęs jis buvo priimtas į Skriaudžių kanklininkų ansamblį.
Leonas Puskunigis (1910–1994 m.) – kanklių ansamblio vadovas 1978–1979 m.
Skriaudžių kultūros namų direktore tapus ansamblietei Salomėjai Liorentienei, ansambliečiams buvo nupirkti nauji tautiniai kostiumai, įsigytos naujų Skriaudžių meistrų kanklės. Į muzikinę veiklą S. Liorentienė pritraukė naujų dainininkų, šokėjų, rado naują ansamblio vadovą. Kadangi A. Degutis jau buvo septyniasdešimt aštuonerių, jam vadovauti buvo sunku, tačiau susitaikyti su pareigų perdavimu kitam – taip pat. Nuo 1978 m. šias pareigas perėmė ansamblio įkūrėjo P. Puskunigio sūnus Leonas, buvęs Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, Lietuvos nusipelnęs treneris, sportininkas, rekordininkas. L. Puskunigis prisiminimuose rašė, jog sutiko „laikinai pavaduoti“ A. Degutį.
Pradėjus vadovauti L. Puskunigiui, 1978 m. spalį ansamblis jau koncertavo Vilniaus sporto rūmuose, liaudiškos muzikos festivalyje „Skamba skamba kankliai“, nors pasiruošimui šiam festivaliui turėjo vos tris savaites. Jo vadovavimo laikotarpiu buvo nemažai koncertų, programoje įsivyravo Prano ir Leono Puskunigių autorinė kūryba.
Jaunius Vylius (gim. 1933 m.) vadovavo kanklių ansambliui 1979–1988 m.
1979 m. pradėjęs dirbti Skriaudžių kultūros namų meno vadovu ir kanklių ansamblio dainininkus mokęs Jaunius Vylius, pavasarį perėmė vadovavimą visam ansambliui. J. Vylius pradėjo mokyti kankliuoti ir vaikus, juos įtraukė į ansamblio veiklą. „Buvo 1978 m. ruduo, slogūs okupacijos metai, gyvenimas be prošvaisčių, be šviesesnės ateities, kai pirmą kartą išgirdau Skriaudžių kankles – graudžias, droviai švelnias ir ilgesingas, tarsi pilnas didelės vilties – laisvės vilties. Nuo tada jas pamėgau visam gyvenimui“, – sakė J. Vylius.
Energingas vadovas ansamblio repertuare išsaugojo P. Puskunigio kūrybą, vėliau ėmė perdainuoti vietinių dainininkų padainuotas dainas. Tad į repertuarą sugrąžino ne tik geriausius ikikarinių programų kūrinius, bet ir papildė jį Skriaudžių apylinkėse surinktu folkloru, lietuvių liaudies dainomis, užrašytomis Suvalkijoje ir paimtomis iš įvairių tautosakos rinkinių: „Ant aukšto kalnelio“, „Kalne rugiai, sodne obuoliai“, „Pjoviau šieną“ ir kitus. Ypač daug dainų užrašė iš Gustaičių kaimo dainininkės Adelės Kazlauskienės (1902–2004 m.), kuri, būdama aštuoniasdešimties metų, padainavo ansambliui apie du šimtus senovinių dainų. J. Vylius surinko daug medžiagos apie ansamblio istoriją ir ją paskelbė knygoje „Aš išdainavau visas daineles“.
1980-ieji vėl kūrybinio pakilimo metai. Tais metais ansamblis daug koncertavo visoje Lietuvoje, 1981 m. sėkmingai įveikė atrankas ir dalyvavo antrajame respublikiniame liaudies dainų ir instrumentinės muzikos atlikėjų festivalyje.
1984 m. rugsėjo 25 d. Kultūros ministerijos sprendimu, muzikologo Arvydo Kazimiero Karaškos iniciatyva ir pastangomis, Skriaudžių kanklių ansambliui suteiktas liaudies ansamblio „Kanklės“ vardas. 1985 m. vasario 2 d. įvyko pirmasis „Kanklių“ koncertas. Ta proga negalėjęs į iškilmes atvykti poetas Justinas Marcinkevičius savo sveikinimo laiške rašė: „Mieli ir brangūs Skriaudžių kanklininkai! Žemai lenkiuosi Jums, dėkodamas už malonų pakvietimą dalyvauti Jūsų krikštynose – didelėje mūsų liaudies kultūros šventėje, kurios metu Jums bus suteiktas liaudies ansamblio garbės vardas. Dar žemiau lenkiuosi Jums už Jūsų darbą, kantrybę, pasišventimą, už Jūsų ištikimybę kanklėms – bene seniausiam lietuvių liaudies muzikos instrumentui. Gražūs Jūsų žmonės, skambios Jūsų širdys, jeigu garsas apie Jus taip plačiai sklinda. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu Jūsų žemietis (…). Ne garsume gyvena muzika. Dažnai vos girdimas užgautos stygos virpesys paliečia ir sujaudina mus kur kas giliau, negu per visus stiprintuvus griūvanti ant mūsų vargšių ausų vadinama „šiuolaikinė“ muzika.
Ilgiausių metų Skriaudžiams.
Apkabinu Jus visus – Justinas Marcinkevičius“.
1986 m. rugpjūčio 2 d. Skriaudžių kultūros namuose įvyko ansamblio aštuoniasdešimties metų jubiliejaus minėjimas. Į svečius atvyko poetas Justinas Marcinkevičius, rašytojas Vytautas Bubnys, daug kitų garbių svečių.
Kazimieras Arvydas Karaška (1943–2023 m.) vadovavo ansambliui „Kanklės“ 1988–1991 m.
1988 m. vadovavimą ansambliui perėmė muzikologas, kompozitorių sąjungos narys, Lietuvos muzikų draugijos narys Arvydas Karaška. A. Karaška siekė atlikimo meistriškumo ir muzikalumo. Jam vadovaujant buvo išleista garso kasetė „Skriaudžių folkloro ansamblis KANKLĖS“ ir 2007 m., remiantis Karaškos asmeniniame archyve sukauptais įrašais, parengta ir išleista kompaktinė plokštelė „Skriaudžių kanklės“.
Jo vadovavimo laikotarpiu valstybėje vyko esminiai pasikeitimai. Tai buvo Lietuvos tautinio atgimimo ir Nepriklausomybės atgavimo metai. Vėl įgavo didelį populiarumą P. Puskunigio, A. Degučio patriotinės dainos. Kolektyvui teko koncertuoti visoje Lietuvoje, o 1991 m. vasario 3 d. – ir Seimo rūmų gynėjams, tai buvo lyg A. Karaškos vadovavimo baigiamasis akcentas.
Ona Patronaitienė (1940m.) – vienintelė ansamblio vadovė (moteris), vadovavusi 1991–2008 m.
Nuo 1991 m. pirmą kartą ansambliui pradėjo vadovauti moteris – Ona Patronaitienė. Tai vienintelė diplomuota kanklininkė per visą ansamblio istoriją. Ansamblyje kankliavo nuo 1956 m. Ji pasakojo: „prisimenu, kaip mane, šešioliktus metus einančią moksleivę, į ansamblį atvedė mokyklos direktorius K. Orlauskas. Nuo to laiko mano gyvenimas susijęs su ansambliu“. 1970 m. ji baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos kanklių specialybės kursą.
Ši meniškos prigimties moteris vėl atnaujino jaunųjų kanklininkų mokymą, surengė Kanklių dienas, Romuvos stovyklą, priėmė ekspedicijas. Ansamblio programos dažnai virsdavo scenos vaizdeliais su konkrečiais siužetais ir režisūros elementais.
Jai vadovaujant išaugo ansamblio dalyvių skaičius, ansamblis koncertavo dainų šventėse, tradiciniuose festivaliuose: Panevėžio kanklių muzikos festivalyje „Aisūs kankleliai“, kaimo muzikantų ir kapelijų festivalyje „Ant rubežiaus“ Šiauliuose ir daugelyje kitų. Koncertavo Lenkijoje Suvalkų krašto lietuviams, ne kartą pasirodė Lietuvos televizijoje.
Ansamblis domėjosi ir religine muzika. Sugiedotos šv. Mišios Marijampolės katedroje, Šv. Marijos Škaplierinės atlaiduose Skriaudžiuose, pritariant kanklėms, ansamblis sugiedojo šv. mišias „Bažnytkaimio Votyva“, kurias specialiai ansambliui parašė kompozitorius Ipolitas Petrošius ir poetas Juozas Elekšis, giedojo mišiose Suvalkuose, Lenkijoje.
Visi Onos Patronaitienės vadovavimo ansambliui metai buvo brandūs, renginių, kuriuose dalyvavo, buvo gausu, koncertuota ir užsienio šalyse.
2006 metais „Kanklės“ laimėjo aukščiausią Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtą apdovanojimą – „Aukso paukštė“ „Geriausio tradicinių liaudies instrumentų ansamblio“ nominacijoje.
Tais pačiais metais ansamblis paminėjo šimto metų sukaktį, tai įprasmindami ne tik įspūdingu meniniu renginiu, bet ir Vytauto Alensko, Kęstučio Orino, Onutės Patronaitienės parašytu išsamiu monografiniu leidiniu „Skriaudžių ansambliui „Kanklės“ 100“.
Kanklių ansamblio vadovai 2008–2026 m.
2008 m. pasitraukus O. Patronaitienei, ansamblis turėjo net tris vadoves: Vilmą Pučkienę (mokiusią vaikus), Virginiją Naudžiūtę ir Gintariją Kereišienę. 2009–2015 m. ansambliui vadovavo Edmundas Gumuliauskas, jo vadovavimo metu „Kanklės“ daug koncertavo, nemažai keliavo. 2015–2020 m., vadovaujant Elenai Simonavičienei, dar labiau suaktyvėjo koncertinė ansamblio veikla. 2020–2025 m. ansambliui vadovavusi Ramunė Balčiūnienė rinko, sistemino medžiagą, rūpinosi kompaktinės plokštelės išleidimu. Nuo 2025 m. ansambliui vadovauja Dalia Venckienė. Ji taip pat ir sistemina sukauptą archyvinę medžiagą, filmuoja tradicijos puoselėtojus, viešina ansamblio veiklą socialiniuose tinkluose. 2008 m. Skriaudžiuose įkurtas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“, kuriam iki 2025 m. lapkričio vadovavo Vilma Pučkienė, šiuo metu – ansamblio „Kanklės“ kanklininkė, dainininkė Agnė Vaitonė. Šiuo metu abu ansambliai aktyviai koncertuoja, dalyvauja kalendorinių švenčių, atmintinų dienų renginiuose, festivaliuose, konkursuose, varžytuvėse, Dainų šventėse.
„Kanklės“ šiandien
Šiandien ansamblis „Kanklės“ išlieka aktyvus ir reikšmingas. Tai ne tik kolektyvas, bet gyvas kultūros paveldas, vietos ir visos Lietuvos tautinės kultūros simbolis, kuris per daugiau nei šimtmetį tapo neatsiejama folkloro dalimi, pritraukė bendruomenę, padėjo išlaikyti lietuvišką muzikavimo meną ir prisidėjo prie tautinės tapatybės stiprinimo. Šiandien ansamblio veikla apima ne tik profesionalius koncertus, bet ir švietėjiškas programas, vaikų ir jaunimo ansamblio „Kankliukai“ veiklą, taip perduodant tradiciją naujoms kartoms. Ne veltui sakoma, kad Skriaudžiuose kanklės „auga kartu su žmogumi“ – daugelis ansamblio narių groti pradeda vaikystėje, o vėliau perduoda patirtį savo vaikams ir anūkams.
Ansamblio „Kanklės“ veikloje dalyvauja 27 nariai, jų amžius – nuo 10 m. iki 75 m. Tai ir vietiniai senbuviai, kurie muzikuoja nuo vaikystės ar jaunystės, ir į Skriaudžių apylinkes atsikraustę naujakuriai, jaunos šeimos su atžalomis. Į kolektyvo veiklą įsitraukia ne tik skriaudiškiai, bet ir kiti kankliavimo tradiciją puoselėjantys muzikantai, atvykstantys iš Kauno, Prienų, Kazlų Rūdos, Kuprių, Gudelių, Šilėnų, Puskelnių ar Marijampolės.
Bene ilgiausią savo gyvenimo dalį ansambliui skyrusi dalyvė, aktyvi ir dalyvaujanti veikloje iki šiol – Romualda Spūdienė. Ji ansamblyje – 65-erius metus, nuo 1961 m. pabaigos jau dalyvavo koncertuose. Ansambliui atgaivinant senus kūrinius, visuomet klausiama jos nuomonės, nes tik ji mena, kokia maniera anksčiau buvo skambinama konkreti melodija. Kiti ilgaamžiai nariai repeticijose ir koncertuose tiesiogiai nedalyvauja, bet dalinasi prisiminimais, pasakojimais. Buvę ansamblio vadovai Jaunius Vylius, Ona Patronaitienė, o taip pat Vytautas Alenskas – Lietuvoje žinomi kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ambasadoriai.
Ansamblis dalyvauja Dainų šventėse, folkloro festivaliuose, rengia koncertus Lietuvoje ir užsienyje, reprezentuodamas ne tik Skriaudžius, bet ir visą lietuvišką kankliavimo tradiciją.
Ansamblio istorija tęsiasi…
Ansamblis „Kanklės“ niekada nebuvo vien tik muzikinis kolektyvas – jis tapo vietos bendruomenės tautinės savimonės ženklu. Tuomet, kai Lietuva dar nebuvo atkūrusi nepriklausomybės, kanklės ir kankliavimas buvo ryškus tautinio atgimimo simbolis, padėjęs saugoti lietuvišką kalbą, dainas ir kultūrą. Kanklės pradėjo būti vertinamos ne tik kaip liaudies instrumentas, bet kaip tautinės tapatybės simbolis:
„Visuotinai pripažįstama, kad Prano Puskunigio ir jo pasekėjų veikla turėjo ypatingos reikšmės kankliavimo ir ansamblinio muzikavimo tradicijos gaivinimui ir plėtotei Lietuvoje, davė profesinius pradmenis tokioms asmenybėms kaip Justinas Strimaitis, profesorius Pranas Stepulis. Ilgametė skriaudiškių kankliavimo tradicija buvo pagrindu profesionaliai Lietuvos liaudies muziejaus teatro trupei, vadovaujamai Povilo Mataičio, parengti programą „Mano kanklės paauksuotos“. O svarbiausia – kanklės buvo ir išliko tautinio tapatumo simboliu“.
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ansamblis aktyviai koncertavo, dalyvavo šventėse ir renginiuose, o sovietmečiu, nepaisant ideologinių apribojimų, sugebėjo išlaikyti tradicinį repertuarą ir autentišką kankliavimo stilių. Tai buvo tylus, bet reikšmingas kultūrinės tapatybės saugojimas.
Skriaudžių miestelyje net apie 10 procentų gyventojų moka skambinti kanklėmis – tai rodo, kokia stipri tradicija yra šioje bendruomenėje, o ansamblis „Kanklės“ yra tokių įgūdžių ir meilės instrumentui puoselėtojas.
„Štai taip – žmogus prie žmogaus, daina prie dainos, koncertas prie koncerto, kaip raidė prie raidės, žodis prie žodžio, sakinys prie sakinio – susidėstė visa ligšiolinė Skriaudžių kanklių ansamblio istorija. Būtinai reikia pabrėžti – ligšiolinė, nes ansamblio istorija tęsis ir tęsis dar ilgai, kol skriaudiškiai laikysis gražių kankliavimo tradicijų“ (J .Vylius).
K. Orlauskas savo prisiminimuose, būdamas jau 93 metų, rašė: „Tad mielos kanklelės, skambėkite per amžius ir neškite garbę Suvalkijai su centru Skriaudžiai…“. Te šie žodžiai išsipildo!
Skriaudžių buities muziejaus muziejininkė Kristina Pažėrienė
Pabaiga. Pradžia Nr. 11, 14, 16
