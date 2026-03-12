Skaitmeniniai sprendimai asmenims su negalia

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga įgyvendina projektą, kurio metu LASS bendruomenės nariams pristatomi jiems reikalingi ir prieinami skaitmeniniai sprendimai. Vienas jų – programėlė „GV filmai“, leidžianti žiūrėti filmus su garsiniu vaizdavimu.
LASS Prienų rajono filialo nariai gausiai susirinko į susitikimą su LASS Respublikinio centro elektroninės aplinkos prieinamumo specialistu Andžejumi Ravanu. Susitikimo metu svečias pristatė programėlės galimybes – nuo jos parsisiuntimo ir registracijos iki praktinio naudojimo įvairiose aplinkose: žiūrint filmą kompiuteryje, televizoriaus ekrane ar kino teatro salėje. Jis taip pat suteikė informaciją apie telefonus, pritaikytus akliesiems ir silpnaregiams, papasakojo apie jų privalumus neregių gyvenime, atsakė į klausimus. Anot A.Ravano, dirbtinis intelektas asmenims su regėjimo negalia atveria dar daugiau galimybių komunikuojant su pasauliu.
Tokie susitikimai stiprina skaitmeninį savarankiškumą ir prisideda prie platesnio kultūros prieinamumo aklųjų ir silpnaregių bendruomenei.
Parengta pagal LASS Prienų rajono filialo informaciją
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
