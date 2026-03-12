Prienų sporto arenoje atidaryta kavinaitė

Prieš savaitę Prienų sporto arenos fojė pradėjo veikti jauki kavinaitės erdvė, kurioje galima atsigerti naminio limonado, pasimėgauti kava bei užkandžiais, prisėsti pailsėti ar pabendrauti po treniruotės, baseino, varžybų pertraukos metu. Tai patogu ir sportuojantiems vaikams, ir jų laukiantiems tėveliams, ir į varžybas susirinkusiems sportininkams bei sirgaliams.
Savivaldybei išnuomojus laisvas patalpas, taip reikalingą maitinimo paslaugą Sporto centre pradėjo teikti verslininkai Vaida ir Vilmantas Simanavičiai iš Išlaužo.
Vaidos Simanavičienės teigimu, kavinaitės idėja gimė iš poreikio gimtinėje susikurti nedidelį šeimos verslą, kurio su vyru nusprendė imtis sugrįžę iš Norvegijos.
– Abu su vyru nemažai laiko praleidome Norvegijoje, turėjome tikslą užsidirbti pinigų, kad Lietuvoje galėtume susikurti gyvenimo pagrindą, įsirengti namą ir susitvarkyti buitį, leisti savo vaikus į lietuviškas mokyklas, gyventi arčiau tėvų ir senelių. Svetur dvylika metų dirbau kavinėje, sukausi maisto gaminimo srityje, įgijau lankytojų aptarnavimo įgūdžių. Ši patirtis mane ir paskatino imtis panašaus verslo sugrįžus, juolab kad ir tėvai turėjo kavinę, o ir man nebuvo minčių leistis į kitą, mažiau žinomą sritį. Prienai – man savas miestas, čia baigiau „Žiburio“ gimnaziją, todėl labai tikiuosi, kad mums pasiseks, kavinė sulauks lankytojų, ir investicijos atsipirks, – viliasi Vaida.
Tiesa, su vyru apsvarstė ir galimą riziką, tačiau abu sutarė, kad nesėkmės atveju jie prarastų tik pinigus, kurie uždirbami. Ji neslėpė, kad verslo pradžia, kol kavinės veikla įsibėgės, yra nelengva. Dabar jai svarbiausia išsiaiškinti lankytojų lūkesčius ir pageidavimus, pagal juos sudaryti meniu, kuris būtų pritaikytas vietinių poreikiams, jame pasiūlyti mėgstamus užkandžius ir patiekalus. Tam prireiks šiek tiek laiko.
Kavinaitės šeimininkė pastebi, kad prieniečiai labiau rūpinasi savo sveikata, stengiasi visavertiškai maitintis. Todėl jos paruoštos vaisių ir daržovių dėžutės iš vitrinos dingsta greičiau, nei keksiukai ar čia pat kepamos sūrio spurgytės. Iš karštų patiekalų šiuo metu siūlomi vištienos kepsneliai su gruzdintomis bulvytėmis. Galima atsigaivinti namų gamybos limonadu, išgerti kavos, karštos ar šaltos trintų vaisių arbatos.
Kol kas V.Simanavičienė kavinėje sukasi viena, tiria lankytojų srautus, tačiau ateityje ji svarsto priimti pagalbininkų. „Jeigu atsirastų komunikabilių, atsakingų ir draugiškų moksleivių, norinčių užsidirbti po pamokų ar savaitgaliais, mielai pakviesčiau prisijungti,“– sako verslininkė.
Jos teigimu, pirmoji darbo savaitė nestokojo streso, tačiau ji apdovanojo ir dideliu Sporto arenos lankytojų dėmesiu – daugelis ją kalbino, domėjosi, džiaugėsi kavinės atidarymu, jiems atsakant tuo pačiu nuo šypsenos netgi paskaudo skruostus.
Dalė Lazauskienė
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-