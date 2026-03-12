Jaunųjų šaulių šaudymo varžybos

Vasario 27-ąją tradiciškai Prienų 206 kuopos jaunieji šauliai susirinko paminėti Valstybines šventes (Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją). Šaudymo varžybos šiais metais persikėlė į Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyrių. Į varžybas susirinko 7 komandos: iš Jiezno (vad. S. Žalys), Birštono (vad. L. Malinauskas), Išlaužo (vad. R. Meškauskas), Prienų (vad. T. Stanevičius) ir Balbieriškio (vad. K. Žilinskas).
Šauliai šaudė į taikinius atsigulus iš 10 metrų atstumo pneumatiniais šautuvais. Pirmiausia buvo šauti 3 bandomieji šūviai, paskui – 5 įskaitiniai. Jaunieji šauliai buvo nusiteikę kovingai, laikėsi visų saugaus elgesio su ginklu taisyklių, juos prižiūrėjo varžybų instruktorius, šaulys – Andrius Šapalas. Varžyboms teisėjavo Prienų 206 kuopos vado pavaduotojas Mantas Kimbirauskas, skyriaus vadė Vaida Kazlauskienė.
Po įtemptos kovos ir nekantraus rezultatų laukimo paaiškėjo komandiniai ir asmeninės įskaitos nugalėtojai. Rezultatus pristatė ir apdovanojimus įteikė Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos direktorius – Ramūnas Makaveckas. Komandinėje įskaitoje I vietą iškovojo jiezniškiai, II vietos nugalėtojais tapo šeimininkai – balbieriškiečiai, III vietos taurę išsivežė Prienų mokyklų komanda. Asmeninėje įskaitoje I vietą be konkurencijos laimėtoju tapo Gabrielius Lanevskis (Jieznas), II vietos medaliu pasipuošė Domas Jakučionis (Išlaužas), III vieta atiteko Artiom Bezrukovi (Balbieriškis).
Tikimės, kad ši tradicija bus tęsiama ir tolimesniais metais. Iki kitų susitikimų!
Jaunosios šaulės Ieva Juočytė ir Ieva Kimbirauskaitė