Apie meilę Lietuvai, žodžiui ir moteriai…

Su vieversio giesme atkeliavęs kovas mums dovanoja ne vieną gražią ir prasmingą šventę. Minime Lietuvos globėją šv. Kazimierą, Tarptautinę moters ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas, vyksta renginiai, skirti lietuvių kalbai.
Tad ir praėjusį sekmadienį Birštono „Bočių“ bendrijos nariai, tradiciškai susibūrę paminėti Kovo 8-osios, kalbėjosi ir apie Kovo 11-ąją, karą Ukrainoje. Buvo prisiminta ir kovo 10-oji – žymaus mūsų kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus gimimo diena.
Šventę pradėjusi bendrijos pirmininkė Julija Barutienė atkreipė dėmesį į minėtinų svarbių datų ištakas ir kartu pasidžiaugė, kad prie paramos kovojančiai Ukrainai prisidėjo ir bendrijos narės, numezgusios 40 šiltų juosmenų fronte kariaujantiems kariams. Juosmenys perduoti Kaune veikiančiam Ukrainos karių fondui. Bendrijos nariai pagal galimybes skambindami prisidėjo ir prie akcijos „Radarom“.
Jau tapo įprasta, kad beveik kiekvienas Birštono „Bočių“ susitikimas turi savo temą. Šį kartą jų svečiais buvo Prienų ir Birštono kūrėjų klubo „Gabija“ nariai. Gabijiečių pristatymą pradėjo klubo vadovė Valė Petkevičienė, primindama krašto kūrėjų žodžio kelią į knygą „Ieškojimų šviesa“. Knygoje, kurią išleido Juozo Palionio paramos ir labdaros fondas, sugulę per 100 autorių poezijos, prozos ir publicistikos darbai. Popietėje dalyvavę jų autoriai Angelija Kubilienė, Aldona Milda Valatkienė, Rimantė Butkuvė ir Jurgis Montvila savo kūryba pasidalino patys, o Onos Valerijos Grybauskienės, Stefos Juršienės ir Genovaitės Mačiūtės kūrybos puslapius atvertė šventės dalyvės Antanina, Elytė ir Valė.
O kokia gi būtų Birštono „Bočių“ šventė, jeigu jos metu neskambėtų choro „Sidabrinė gija“ dainos. Moterims savo atliekamas dainas skyrė ir vyrų ansamblis bei dainininkų vadovo Stasio Genio ir Romualdo Zapasnyko duetas.
Parapijos bendruomenės namų salę puošė „Bočių“ bendrijos narių Ritos Koklevičienės ir Petro Stanevičiaus dailės darbai.
Šiltais žodžiais į moteris kreipėsi buvęs ilgametis gydytojas Jurgis Janulis, Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras. Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės sveikinimus perdavė Paulina Kušnerovienė. Juozo Palionio paramos ir labdaros fondo ir žemės ūkio ministro Andriaus Palionio vardu kalbėjo Julija Palionienė.
Šventę vainikavo pabendravimas prie bendro vaišių stalo. „Bočių“ bendrijos nariai dėkingi Birštono savivaldybės tarybos nariams Valei Petkevičienei, Vytautui Jokimui ir Ervinui Marčiulioniui, prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir parėmusiems ją.
Ramutė Šimukauskaitė
