Pramonės gatvėje pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimo darbai

10 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Atėjus pavasariui, Prienuose įsibėgėja ir miesto infrastruktūros kūrimo darbai.
Prienų miesto Pramonės gatvėje jau pradėti pėsčiųjų ir dviračių įrengimo darbai. Naujasis 2,5 metro pločio ir apie 1 kilometro ilgio takas sujungs Kauno ir Kęstučio gatves ir taps patogia bei saugia jungtimi pėstiesiems, taip pat prisidės prie tvarkingesnės ir patrauklesnės miesto aplinkos kūrimo.
Savivaldybės vadovai, apžiūrėdami, kaip vyksta paruošiamieji darbai, pasidžiaugė, kad projektuojant taką buvo surastas geriausias sprendimas: taką šiek tiek atitraukus toliau nuo važiuojamosios dalies, pavyks išsaugoti medžius, be to, bus užtikrintas didesnis pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas.
Darbus atliekanti UAB „Parama“ planuoja objektą užbaigti birželio mėnesį.
Spartėja automobilių stovėjimo aikštelės prie rekonstruojamo Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Revuonos gatvėje įrengimo darbai. Planuojama, kad ir šie darbai truks iki vasaros pradžios.
