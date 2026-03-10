Bendrystėje kuria taip reikalingą viltį…

Vasario 27 dieną į Birštono parapijos namus susirinkę onkologinių ligonių klubo „Viltis gyventi“ nariai turėjo ir kuo pasidžiaugti, ir dėl ko paliūdėti. Minint Tarptautinę nevyriausybinių organizacijų dieną, teigiamai įvertintas klubo indėlis, teikiant psichologinę ir kitokią pagalbą, rengiant mokymus onkologinėmis ligomis sergantiems bendruomenės nariams. Tylos minute prisiminti išėjusieji klubo kūrėjai ir nariai, susimąstymo apie trapų gyvenimą akimirką įsipareigota rūpintis tais, kuriems pagalbos ir palaikymo šiandien labiausiai reikia.
Dvidešimt trečius veiklos metus skaičiuojantis klubas telkia ligos paliestus birštoniečius ir jų artimuosius į glaudų sambūrį, kuriame vieniems kitus palaikant sveikti yra lengviau.
Klubo „Viltis gyventi“ pirmininkė Nijolė Dusevičienė patikino, kad praėjusieji metai klubui buvo ir darbingi, ir turiningi, surengta nemažai užsiėmimų, kuriuose nariai mokėsi pažinti ligą ir susidraugauti su ja, įgijo žinių, padedančių stiprinti sveikatą, propaguojančių sveikos gyvensenos principus.
Pasak klubo atstovės Vilijetos Šalomskienės, pristačiusios 2025 metų veiklos ataskaitą, aktyvesni nariai rinkosi pasiklausyti paskaitų, dalyvavo edukacijose, pagal galimybes keliavo. Susitikimai su specialistais, jų skaitomos paskaitos psichinės sveikatos temomis, rekomenduoti kineziterapijos pratimai, pristatytos natūraliosios medicinos galimybės sergančiuosius motyvavo gydytis, stiprinti kūną ir emocinę būklę.
Klubas vykdė švietėjišką veiklą ir bendruomenėje. Birštono kurorto šventės metu klubo „Viltis gyventi“ atstovai vietos nevyriausybinių organizacijų palapinėje pristatė savo veiklą, iniciatyvas, kvietė įsitraukti į asocijuotą veiklą.
Pernai onkologiniams ligoniams ir jų šeimų nariams organizuota ekskursija į Palangą, naujos patirtys praplėtė gyvenimo akiratį, padėjo atitrūkti nuo kasdienės aplinkos ir minčių.
Šventiniu laikotarpiu surengta edukacija, kurios metu narės, besimokydamos viena iš kitos, gamino medumi kvepiančias žvakes. Klubo nariai mielai lankosi įvairiose šventėse, svečiuojasi kitų nevyriausybinių organizacijų renginiuose.
V.Šalomskienė pabrėžė, kad svarbi klubo veiklos sritis – ligonių lankymas namuose, taip mažinant jų socialinę atskirtį. Tai – proga ne tik pasveikinti švenčių proga ar nuoširdžiai pasikalbėti, išklausyti, bet ir keliskart per savaitę nunešti „Maisto banko“ skirtų produktų.
Šių metų veikloje suplanuota ir paskaitų streso valdymo, sveikatos temomis, ir kineziterapijos užsiėmimų, ir išvykų. Juolab veiklos programai įgyvendinti viliamasi gauti Birštono savivaldybės finansavimą. Praėjusiais metais klubui buvo skirta 1325 eurai, šiek tiek lėšų surinkta iš fizinių asmenų.
Renginyje apsilankę Birštono savivaldybės vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras padėkojo klubo „Viltis gyventi“ pirmininkei ir aktyviems nariams už tai, kad savo veikla padeda spręsti specifines problemas, vykdo švietėjišką darbą bendruomenėje. E.Citvaro pastebėjimu, Birštono savivaldybė labai vertina onkologinių pacientų bendrystę, kuri padeda kurti taip reikalingą viltį.
Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė išreiškė savo palaikymą klubo nariams, pasidžiaugė kurorte sudarytomis geromis sąlygomis bendruomeninei veiklai.
Gėlių žiedais buvo padėkota klubo „Viltis gyventi“ senbuviams ir veikliems nariams, pagerbti jubiliatai, nuoširdi padėka ir sveikinimai skirti jubiliejų šventusiai klubo pirmininkei Nijolei Dusevičienei.
Dalė Lazauskienė
