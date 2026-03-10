Apie veiklos rezultatus ir prioritetus su generaliniu komisaru

10 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate lankėsi Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas ir jo pavaduotojas Renaldas Žekonis.
Įprastai praėjusių metų veiklos rezultatus pristato apskrities vadovas, tačiau šis susitikimas buvo išskirtinis – 2025 metų veiklos rezultatus ir 2026-ųjų iššūkius visos šalies policijai pristatė pats Generalinis komisaras.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta pagrindiniams prioritetams – pajėgų stiprinimo planui, inovacijų diegimui, kuris leis supaprastinti procesinių sprendimų priėmimą, taip pat motyvavimo ir pareigūnų ugdymo sistemos stiprinimui.
Policijos vadovas dėkojo Alytaus apskrities pareigūnams už profesionalų darbą, reikšmingą indėlį į visuomenės saugumą ir pabrėžė, kad kiekvienas pareigūnas yra ypač svarbus savo regionui.
Generalinio komisaro pavaduotojas Renaldas Žekonis patikino, kad pažadai bus įgyvendinti – jau šį pavasarį Alytaus apskrities reaguojančias pajėgas pasieks 17 naujų tarnybinių automobilių.
Svarbiausia tokių susitikimų dalis – gyvas pokalbis. Išgirsti, kuo gyvena pareigūnai, kokių lūkesčių turi ir kaip galime dar labiau sustiprinti komandą.
Alytaus AVPK informacija

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *