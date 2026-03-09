Krepšinio pirmenybės

Kovo 8 d. Prienų SC salėje vyko Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių aštunfinalio etapas, o jam pasibaigus dėl apdovanojimų liko kovoti 8 komandos.
Viena iš suplanuotų dvikovų neįvyko, kadangi „Jaučakiai“ informavo, jog rungtynėse su BC „Pakuoniu-Energija“ nepasirodys, todėl „Jaučakiams“ buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas 0:20. Tad Pakuonio komanda be kovos žengė į ketvirtfinalį.
Atkaklią dvikovą žadėjo „Pušynės“ ir „Šilavoto“ susitikimas. T. Švedo ir G. Andreikėno vedama „Pušynė“ užtikrintai pradėjo rungtynes, tačiau toli pabėgti jiems nepavyko, kadangi „Šilavotas“ sumetė savo metimus ir po pirmojo ketvirčio atsiliko tik 19:22. Antrajame kėlinyje „Šilavoto“ puolimas ėmė strigti, tuo tarpu sėkmingai iš tolimų distancijų atakavusi „Pušynė“ padidino savo pranašumą iki 8 taškų – 40:32. Trečiajį kėlinį sėkmingai pradėjo „Šilavoto“ lyderis D. Vaitkus, o jo taškai ėmė tirpdyti komandos deficitą. „Pušynę“ nuo dar didesnių problemų gelbėjo tik galingas T. Švedo žaidimas, o jo 10 iš eilės pelnytų taškų leido „Pušynei“ išlaikyti 4 taškų persvarą – 53:49. Ketvirtajame kėlinyje „Šilavotas“ priartėjo iki vieno tikslaus metimo, vis dėlto patyrę „Pušynės“ krepšininkai neleido varžovams persverti rezultato. Sėkmingai baudų metimus realizavusi „Pušynė“ galiausiai iškovojo pergalę rezultatu 76:69 ir keliauja į ketvirtfinalį.
„Pušynė“ – „Šilavotas“ 76:69 (22-19 18-13 13-17 23-20)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Pušynė“: T. Švedas 31, D. Loda 12, G. Andreikėnas 10, M. Birbalas 7.
„Šilavotas“: D. Vaitkus 18, R. Petraška ir V. Žilionis po 12, I. Jasiulis 10.
Birštono SC „Marluko“ ir „Azibets.lt“ rungtynės prasidėjo sunkiai – abi komandos dažnai klydo, metė pro šalį, o birštoniškių puolimą išjudino tik 3 tolimus metimus pataikęs V. Diškevičius. Po pirmojo ketvirčio SC „Marlukas“ pirmavo 23:14. K. Daugėlos ir A. Levinsko sėkmingo žaidimo dėka, antrajame kėlinyje „Azibets.lt“ išlygino žaidimo eigą. Lygus ketvirtis leido Birštono SC „Marlukui“ toliau pirmauti tuo pačiu 9 taškų skirtumu – 42:33. Šios poros favoritė Birštono komanda visus reikalus galiausiai išsprendė trečiajame kėlinyje: dažnos „Azibets.lt“ krepšininkų klaidos leido birštoniškiams rengti greitas atakas, o gražus komandinis žaidimas padėjo susikrauti jau 21 taško persvarą – 68:47. Ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas, kurį Birštono SC „Marlukas“ sutvarkė užtikrintai ir iškovojo pergalę rezultatu 84:64.
Birštono SC „Marlukas“ – „Azibets.lt“ 84:64 (23-14 19-19 26-14 16-17)
Rezultatyviausi žaidėjai:
Birštono SC „Marlukas“: V. Diškevičius 22, E. Žemaitis 21, A. Rybelis 15, L. Marčiulionis 12.
„Azibets.lt“: K. Daugėla ir E. Balčiūnas po 22, B. Vaišvilas 11, A. Levinskas 7.
G. Kurtinaičio tritaškiai pirmosiomis rungtynių su Prienų SC-2008 minutėmis uždavė gerą toną „PMVD“ puolimui – galingai susitikimą pradėjusi „PMVD“ po pirmojo ketvirčio pirmavo net 26:8. Antrajame kėlinyje Prienų SC-2008 puolimas atsigavo 12 taškų pelniusio D. Dobilos dėka, tačiau „PMVD“ ir toliau sėkmingai žaidė, o įpusėjus rungtynėms, jau triuškino varžovus – 51:26. Prienų SC-2008 krepšininkai trečiajame kėlinyje kurį laiką dar demonstravo šiokius tokius atsigavimo ženklus, tačiau visas jaunimo pastangas gesino nuostabiai pataikęs G. Kurtinaitis, o patyrusio snaiperio dominavimas leido „PMVD“ pirmauti 30-ies taškų skirtumu – 75:45. Ketvirtajame kėlinyje Prienų SC-2008 pelnė vos 13 taškų, juos visus pelnė vienintelis T. Okmanas. Pasipriešinimo nesulaukusi „PMVD“ be didesnio vargo laimėjo rungtynes rezultatu 102:58.
„PMVD“ – Prienų SC-2008 102:58 (26-8 25-18 24-19 27-13)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„PMVD“: G. Kurtinaitis 29, P. Bartkevičius 19, G. Vasiliauskas, I. Snapaitis ir K. Rimgaila po 12.
Prienų SC-2008: T. Okmanas 19, R. Miknevičius 11, D. Dobila 14, D. Brinevičius 8.
*****
Sužaidus aštunfinalio etapą paaiškėjo ir visos ketvirtfinalio poros:
„Tankos“ (1) – „Pušynė“ (9)
„Versmė“ (2) – „PMVD“ (7)
„Dantransa“ (3) – BC „Pakuonis-Energija“ (6)
„Stadionas“ (4) – Birštono SC „Marlukas“ (5)
Ketvirtfinalyje bus žaidžiamos dvejos rungtynės, o į pusfinalį pateks geresnį taškų santykį po dviejų susitikimų turinti komanda. Pralaimėjusios komandos varžysis dėl Mažosios taurės.