Birštone organizuojama „Atgimusi moteris“ – patyriminis festivalis, kviečiantis sustoti ir išgirsti save

Gegužės 16–17 dienomis Birštone vyks naujas patyriminis festivalis „Atgimusi moteris“, skirtas moterims, kurios kasdien derina karjerą, šeimą ir asmeninę atsakomybę, tačiau vis dažniau savęs paklausia – o kur šiame ritme esu aš? Festivalio iniciatorė – ilgametė konferencijos „(Ne)tobula moteris“ organizatorė ir bendrakūrėja Gerda Statkevičiūtė-Gylienė – šiemet paskelbė apie konceptualų pokytį.
„Konferencija „(Ne)tobula moteris“ vyko nuo 2017 metų – tai ilgas ir labai prasmingas etapas. Per tuos devynerius metus labai pasikeičiau ir aš pati: subrendau, išgyvenau įvairius virsmus, prasiplėtė mano pasaulio suvokimas. Visi renginiai gimsta per mane – per tuo metu man aktualias temas, patirtis ir išgyvenimus. Todėl natūraliai atėjo metas keisti ir renginio koncepciją: iš konferencijos pereiti į festivalį, iš „(Ne)tobulos moters“ – į „Atgimusią moterį“,“ – sako ji.
Nuo „tobulumo“ prie atgimimo
Pasak organizatorės, naujojo festivalio pavadinimas atspindi gilesnį vidinį procesą.
„Šis pavadinimas man yra labai daugiasluoksnis. Jis ir apie atgimimą, ir apie gimimą. Apie tai, kad mes nuolat, kaip gamta, esame cikle: gimstame, veikiame, kuriame, sustojame, „mirštame“ ir vėl atgimstame. Kai įsiklausome į save ir į gamtos ciklus, viskas ima dėliotis harmoningai. Man asmeniškai atgimimas reiškia proveržį, pokyčius, drąsą kurti taip, kaip aš iš tiesų jaučiu ir matau. Apie drąsą būti savimi, kurti savo taisykles, apie suvokimą, kad net ir sudėtingose situacijose visada yra išeitis – visada galima gimti iš naujo“, – teigia G. Statkevičiūtė-Gylienė.
Kodėl festivalis ir kodėl Birštonas?
Organizatoriai sąmoningai atsisakė tradicinės konferencijos formato.
„Festivalis man yra apie šventę, laisvę ir gyvus patyrimus. Pats žodis „konferencija“ skamba labai rimtai, o mes šiandien norime kalbėti apie lengvumą, atsipalaidavimą, gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas emocijas. Renginiui Birštoną pasirinkome dėl jo ypatingos, įkvepiančios energijos – tai vieta, kviečianti ilsėtis ir pasirūpinti savimi. Čia labai gražiai susijungia žmogus ir gamta, jaučiamas lėtumas, ramybė. Net žmonės Birštone bendrauja kitaip – daugiau šilumos ir atsipalaidavimo“, – dalijasi festivalio organizatorė.
Programa: tikros istorijos ir praktiniai įrankiai
Festivalis vyks dvi dienas. Pirmąją dieną dalyvės susitiks Birštono kultūros centre, o vakare persikels į LAJOS viešbutį, kur vyks GALA vakarienė su iš Ibizos atvykusiu virtuvės šefu Vytautu Vaičaičiu.
„Festivalyje laukia tikros moterų istorijos – ne apie blizgančią sėkmę, o apie lūžius, po kurių teko iš naujo mokytis gyventi. Violončelininkė, tarptautinių konkursų laureatė Elena Daunytė atvirai kalbės apie gyvenimą po itin sunkios avarijos, psichologė ir asmeninių pokyčių trenerė Leonora Blekaitytė dalinsis patirtimi po klinikinės mirties, sąmoningos manifestacijos ekspertė Ieva Launagė atskleis, kaip su baimėmis ne kovoti, o su jomis susitarti ir paversti jas vidine jėga. O aksominio balso dainininkė Simona Jakubėnaitė jautriai prabils apie savo vidinį lūžį ir apie tai, kiek laiko bei drąsos reikia, kad balsas vėl pradėtų skambėti“, – pasakoja G. Statkevičiūtė-Gylienė.
Tačiau „Atgimusi moteris“ – ne tik istorijos. Tai ir praktika. Festivalis nėra apie tobulumą ar mistinius pažadus – jis apie veikiančius įrankius, kuriuos galima integruoti į kasdienį gyvenimą. Dalyvės patirs psichologijos, kūno terapijos ir savirefleksijos praktikas, turės galimybę sustoti, atsijungti nuo išorinio triukšmo ir geriau suprasti save – be spaudimo „keistis“ ar tapti kažkuo kitu.
Pagrindinius patyrimus ves psichologė ir asmeninių pokyčių trenerė Leonora Blekaitytė, mediko išsilavinimą turinti kūno terapeutė Rasa Mažionienė, ilgametė konsteliacijų praktikė Ala Tamulienė bei sąmoningos manifestacijos ekspertė Ieva Launagė. Renginio vedėja – Jurgita Jurkutė.
Be pranešimų ir praktikų, dalyvių lauks Atradimų mugė, patyriminė garsų erdvė, tylos erdvė bei bendrystės laikas.
Ne apie žinojimą, o apie patyrimą
Pasak festivalio organizatorės, šiuolaikinės moterys dažnai turi daug žinių, tačiau stokoja galimybės jas įkūnyti.
„Jaučiu, kad žmonės, dalyvaujantys mūsų renginiuose, dažnai turi labai daug žinių – žino, kaip reikėtų gyventi, ką daryti. Tačiau klausimas lieka, ar jie tas žinias taiko, ar tik žino. Festivalyje mes tas žinias patirsime praktiškai, jas įkūnysime,“ – tikina G. Statkevičiūtė-Gylienė.
Festivalyje galima dalyvauti vieną ar abi dienas, taip pat atvykti tik į GALA vakarienę. Pastaroji bus augalinio pagrindo, o ją kurs šefas Vytautas Vaičaitis, pats išgyvenęs reikšmingus gyvenimo pokyčius.
Patyriminis festivalis „Atgimusi moteris“ vyks 2026 m. gegužės 16–17 d. Birštone, LAJOS viešbutyje.
Daugiau informacijos ir registracija – organizatorių komunikacijos kanaluose.